L’OM explore l’idée d’installer une immense brasserie et une boutique officielle bien plus grande que l’actuelle au cœur du Prado Shopping. Rien n’est signé, mais les premières manoeuvres dessinent un projet colossal qui pourrait bouleverser tout l’écosystème du Vélodrome.

L’OM a de la suite dans les idées pour faire prospérer son avenir. Selon les informations de La Provence et Ici Provence, le club phocéen étudie sérieusement la possibilité de s’implanter dans une partie des vastes locaux inoccupés du Prado Shopping. L’idée serait d’y créer une immense brasserie aux couleurs du club, ainsi qu’une boutique officielle bien plus spacieuse que celle existante. Un vrai coup d’accélérateur pour l’image et la présence du club dans la ville.

Du côté de l’OM, on temporise. Rien n’est signé, aucune décision n’est encore arrêtée. Klepierre, le propriétaire du centre commercial, confirme que les discussions sont ouvertes, mais qu’aucun accord n’a à ce jour été finalisé. Jean-Luc Chauvin, président de la CCIAMP, imagine même un projet encore plus ambitieux : un grand musée OM, un espace e-sport, et la possibilité de créer un véritable hub connecté au stade et au parc Chanot. Une vision qui étendrait l’influence du club bien au-delà de la simple boutique. Reste un obstacle de taille : l’énorme superficie disponible. Trop grande, trop chère pour être exploitée entièrement par l’OM. Klepierre pourrait donc scinder l’ensemble en plusieurs lots, ouvrant la porte à d’autres enseignes. Primark serait déjà intéressé par certains étages, signe que le site attire les gros acteurs.

L’OM prépare un vrai pôle de vie autour du Vélodrome

Des travaux lourds seraient nécessaires, possiblement jusqu’à l’été 2026. Un calendrier long mais qui ne semble pas effrayer les commerçants déjà en place. Heiko, la chaîne de poké bowls installée dans le centre, voit même l’arrivée potentielle de l’OM comme une opportunité : plus de flux, plus de clients. Lors de l’ouverture du Burger King, l’enseigne avait perdu 20 % de chiffre les jours de match, avant de tout récupérer grâce à l’afflux supplémentaire généré.

Même calme affiché du côté de la boutique Virage Sud, implantée en face du boulevard Michelet depuis 35 ans. Pas d’inquiétude quant à la concurrence, assure-t-on, mais une vision plutôt pragmatique du marché marseillais. Ces signaux pointent tous dans la même direction : si le projet OM se concrétise, le Prado Shopping pourrait devenir un véritable pôle de vie autour du Vélodrome. Une stratégie ambitieuse, pensée pour renforcer tout l’écosystème gravitant autour du club et offrir une expérience encore plus immersive aux supporters.