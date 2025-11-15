L’OM sanctionné par l’UEFA, le virage sud menacé

La décision vient de tomber…

Le match OM-Atalanta (0-1) avait été marquée par une erreur d’arbitrage et les polémiques qui ont suivi, le 5 novembre dernier. Mais cette troisième défaite de l’OM en quatre rencontres de Ligue des champions cette saison a aussi donné lieu à certains écarts des supporters phocéens n’ont pas plu à l’UEFA.

Le virage sud suspendu avec sursis pour deux ans

Et ce samedi, l’instance européenne a tranché. Comme l’indique RMC Sport, l’UEFA a décidé de sanctionner l’OM. Pour usage d’engins pyrotechniques, l’OM a été condamné à une amende de 70 000 euros. Et la partie basse du virage sud a été condamnée à une suspension avec sursis de deux ans.