OM : des nouvelles fraîches tombent pour le retour d’Amine Gouiri

Blessé à l’épaule, Amine Gouiri est en train de se retaper au Qatar, et tout se passe très bien pour lui, comme l’a confié un de ses proches. De quoi être optimiste pour son retour en début d’année.

Opéré d’une épaule après une blessure survenue lors d’un match face à l’Ouganda, Amine Gouiri poursuit sa rééducation au centre médical Aspetar, qui est d’ailleurs affilié au PSG à Doha, au Qatar. Le joueur de l’OM, âgé de 25 ans, bénéficie d’un suivi de pointe afin de préparer son retour à la compétition dans les meilleures conditions possibles.

Cette blessure, survenue au cours d’un événement international, a été un coup dur pour l’attaquant. Bien qu’il espère retrouver les pelouses avant le début de l’année 2026, il semble désormais très probable qu’il manque l’intégralité de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Une absence qui sera ressentie, tant pour son équipe nationale que pour l’OM, qui compte sur son talent pour dynamiser l’attaque.

Gouiri a « de bonnes sensations »

Malgré ce contretemps, les nouvelles sont rassurantes. Selon un proche du joueur cité par La Provence, la rééducation se déroule très bien : « À Aspetar, ils sont très professionnels, archi carrés. Tout se passe bien pour Amine, il a de bonnes sensations. Il se sent bien. » Ces retours positifs permettent d’envisager l’avenir avec optimisme et laissent entrevoir un retour progressif sur le terrain sans précipitation.

Pour l’attaquant français, cette période est aussi un moment d’apprentissage et d’adaptation. Les équipes médicales d’Aspetar, réputées pour leur expertise dans le traitement des sportifs de haut niveau, suivent un protocole précis pour renforcer l’épaule et limiter tout risque de rechute. La combinaison d’exercices ciblés, de suivi physiothérapique et de contrôle régulier de l’évolution de sa blessure devrait permettre à Gouiri de retrouver sa pleine capacité physique dans les prochains mois.

Un retour très attendu

La deuxième partie de saison de l’OM sera d’autant plus scrutée que le club et les supporters attendent un joueur pleinement opérationnel et performant. Si la prudence reste de mise, les premiers retours indiquent que Gouiri pourrait revenir en force et s’imposer comme un élément clé du secteur offensif marseillais.

À 25 ans, Amine Gouiri possède encore de nombreuses années devant lui pour confirmer son potentiel et continuer à briller tant en club qu’avec l’équipe nationale. Si sa rééducation se poursuit dans ces conditions, un retour à 100 % semble à portée de main, offrant à ses fans une perspective encourageante pour la suite de sa carrière.