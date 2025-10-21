FC Nantes Mercato : un géant tombé du ciel pour remplacer Abline ! 
OM : Gouiri donne de ses nouvelles, elles sont enfin bonnes !

Amine Gouiri célébrant son premier but de la saison avec l'OM, lors du match à Metz.
Bastien Aubert
21 octobre 2025

Victime d’un violent choc avec le gardien ougandais Salim Magoola lors du match Algérie-Ouganda (2-1, le 14 octobre), Amine Gouiri (OM, 25 ans) a été opéré avec succès et se remet déjà de son intervention.

Enfin un peu de réconfort pour l’Olympique de Marseille et les fans des Fennecs : Amine Gouiri a été opéré hier avec succès. « Opération bien passée. Merci à tous pour vos messages et votre soutien. À très bientôt », a écrit l’attaquant de l’OM dans une story Instagram publiée lundi soir, avec un large sourire malgré son bras immobilisé. Un message simple mais rassurant, qui met fin à plusieurs jours d’inquiétude autour de son état de santé.

Un début de saison cahoteux 

Arrivé cet hiver sur la Canebière, Gouiri commençait à trouver ses marques sous les ordres de Roberto De Zerbi après un début de saison mitigé. Aligné dans un rôle d’attaquant libre, entre les lignes, il avait déjà séduit par sa technique, son intelligence de jeu et sa complicité naissante avec Aubameyang. Sa blessure tombe donc au plus mauvais moment, alors que l’OM entamait une série cruciale en Ligue 1 et en Ligue Europa.

Retour attendu en janvier 2026

Pour l’Algérie, c’est également un coup dur. Le Marseillais devrait manquer la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. À l’OM, le staff médical se montre optimiste. Si la convalescence s’annonce longue — entre six et huit semaines —, la guérison se déroule pour le moment sans complication. Le joueur devrait effectuer son retour à l’entraînement collectif courant janvier, avant une reprise progressive de la compétition.

Par Fabien Chorlet