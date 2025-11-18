RC Lens : Sangaré présent face à Strasbourg ? Une grosse nouvelle est tombée
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE
Butfootballclub_InReadVideo

OM : Ravanelli trop proche de De Zerbi pour Benatia et Longoria ?

OM : Ravanelli trop proche de De Zerbi pour Benatia et Longoria ?
Laurent Hess
18 novembre 2025

L’Italien a été évincé de l’OM. Qui refuse de s’étendre sur le sujet…

Fabrizio Ravanelli est dans la tourmente à l’OM. Conseiller sportif et institutionnel, l’Italien avait rapidement séduit le club et le vestiaire à son arrivée en 2024. Mais progressivement, son influence s’est réduite, jusqu’à ce qu’une séparation devienne envisageable. Selon La Provence, tout a basculé le 22 février 2025. Sollicité pour défendre l’institution lors d’une soirée agitée à Auxerre, Ravanelli a critiqué vertement l’arbitrage et cela lui a valu un sévère recadrage en interne. Ce premier incident a semé le doute sur sa place au sein du club, et avec l’arrivée de Medhi Benatia et sa réorganisation, Ravanelli a été progressivement tenu à l’écart : il ne participe plus aux déplacements clés, ni aux moments importants de la vie du groupe. Sa dernière apparition officielle remonte au 5 mai à Furiani, lors de la commémoration du drame. La préparation estivale, la reprise de la Ligue 1 et le retour en Ligue des champions, c’était sans lui. Ravanelli est revenu à Pérouse tout en restant contractuellement lié à Marseille.

Sa proximité avec De Zerbi lui aurait été reprochée

Selon RMC, la mise à l’écart de Ravanelli, qui « avait bel et bien séduit Pablo Longoria par sa prestance et ses précieux conseils », s’expliquerait par ses relations avec Roberto De Zerbi. « Ravanelli, qualifié par Roberto De Zerbi il y a un an comme « une ressource humaine déterminante pour le staff et importante par sa personnalité et son intelligence », avait tissé des liens avec l’entraîneur italien. Quand ils étaient à Marseille, sans leurs familles respectives, les deux hommes se montraient complices et parlaient de tout, du football en priorité, de l’OM en particulier.

Butfootballclub_Incontent

Et ce rapprochement aura, petit à petit, une conséquence: celle de créer quelques interférences dans les hautes sphères de l’OM. » Le duo Longoria-Benatia aurait donc été dérangé par les liens entre les deux Italiens… « Pour s’assurer qu’aucun autre discours que celui des dirigeants n’infusait dans l’esprit du coach et par ricochet de l’équipe, l’OM ne devait parler que d’une seule voix et celle de Ravanelli était peut-être en trop, aux yeux des dirigeants. Ce sujet a d’ailleurs été l’un des nombreux dossiers abordés en fin de saison lors du fameux bilan effectué à Miami, aux Etats-Unis. Le trio Longoria-Benatia-De Zerbi s’est promis de garder une relation fluide et de rester, dans les bons et les mauvais moments, solidaire et uni. Ce sera donc sans Ravanelli. » Dont le cas ne fait l’objet d’aucun commentaire de la part de l’OM.

OM
#A la une#REVELATIONS

Les plus lus

RC Lens : Sangaré présent face à Strasbourg ? Une grosse nouvelle est tombée
Ligue 1...

RC Lens : Sangaré présent face à Strasbourg ? Une grosse nouvelle est tombée

Par William Tertrin
Nicki Nicole
Compétitions...

FC Barcelone : en mode love, Nicki Nicole nargue encore Lamine Yamal !

Par Bastien Aubert
FC Nantes Mercato : un ancien Canari casse la baraque en Angleterre, il rêve encore plus haut !
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un ancien Canari casse la baraque en Angleterre, il rêve encore plus haut !

Par Laurent Hess
OM : Longoria publie un message énigmatique, qui vise-t-il ?
OM...

OM : Longoria publie un message énigmatique, qui vise-t-il ?

Par Laurent Hess
Stade Rennais : le candidat idéal pour l’après Habib Beye rejoint les Canaris !
Ligue 1...

Stade Rennais : le candidat idéal pour l’après Habib Beye rejoint les Canaris !

Par Laurent Hess
OM : Ravanelli trop proche de De Zerbi pour Benatia et Longoria ?
OM...

OM : Ravanelli trop proche de De Zerbi pour Benatia et Longoria ?

Par Laurent Hess
ASSE : Tardieu récompensé, tant pis pour Bardeli (Dunkerque) !
ASSE...

ASSE : Tardieu récompensé, tant pis pour Bardeli (Dunkerque) !

Par Laurent Hess
PSG : Mbaye s’offre un record avec le Sénégal après des débuts tonitruants !
International...

PSG : Mbaye s’offre un record avec le Sénégal après des débuts tonitruants !

Par Laurent Hess
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : l’avenir de Lucas Stassin déjà scellé ?

Par Bastien Aubert
LOSC : L’UEFA sanctionne Olivier Létang
Ligue 1...

LOSC : L’UEFA sanctionne Olivier Létang

Par Laurent Hess
Equipe de France : Rothen charge Mbappé pour sa nouvelle escapade, Larqué veut des sanctions
Equipe de France...

Equipe de France : Rothen charge Mbappé pour sa nouvelle escapade, Larqué veut des sanctions

Par Laurent Hess
Les infos du jour : la virée de Mbappé à Dubaï fait polémique, le PSG et le Barça climatisés pour Julian Alvarez
ASSE...

Les infos du jour : la virée de Mbappé à Dubaï fait polémique, le PSG et le Barça climatisés pour Julian Alvarez

Par Laurent Hess
RC Lens Mercato : les Sang et Or ont un nouveau terrain de chasse, ils peuvent se frotter les mains
Ligue 1...

RC Lens Mercato : les Sang et Or ont un nouveau terrain de chasse, ils peuvent se frotter les mains

Par Laurent Hess
PSG, FC Barcelone Mercato : double coup dur pour Julian Alvarez !
FC Barcelone...

PSG, FC Barcelone Mercato : double coup dur pour Julian Alvarez !

Par Laurent Hess
Raphinha lors du match du FC Barcelone sur la pelouse d'Oviedo.
FC Barcelone...

FC Barcelone : double bonne nouvelle pour Flick avant l’Athletic !

Par Laurent Hess
Equipe de France : un an après, Mbappé a refait le coup de Stockholm !
Equipe de France...

Equipe de France : un an après, Mbappé a refait le coup de Stockholm !

Par Laurent Hess
ASSE : Cardona déjà star à Malte !
ASSE...

ASSE : Cardona déjà star à Malte !

Par Laurent Hess
Cristiano Ronaldo va rencontrer Donald Trump, il a des choses à lui dire !
International...

Cristiano Ronaldo va rencontrer Donald Trump, il a des choses à lui dire !

Par Laurent Hess
Nathan De Cat (Anderlecht)
Mercato...

Mercato : l’OM et l’OL marchent sur les plates-bandes du PSG cet hiver !

Par Bastien Aubert
Les supporters du FC Nantes en fusion
FC Nantes...

FC Nantes : La Beaujoire envoie les Canaris en Ligue 2 !

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
AS Nancy Lorraine...

ASSE : première mauvaise nouvelle pour les Verts avant Nancy 

Par Bastien Aubert
Julian Alvarez
FC Barcelone...

PSG, FC Barcelone Mercato : une offre de 150 M€ est partie  pour Alvarez ! 

Par Bastien Aubert
Himad Abdelli (Angers)
ASSE...

OM Mercato : Benatia prêt à chiper le meilleur plan de l’ASSE en janvier ?

Par Bastien Aubert
Jude Bellingham
Liga...

Real Madrid : Bellingham recadré et encore dans la tourmente ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Butfootballclubmobile_ATF_320x480
Butfootballclub_Sticky