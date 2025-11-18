OM : Ravanelli trop proche de De Zerbi pour Benatia et Longoria ?

L’Italien a été évincé de l’OM. Qui refuse de s’étendre sur le sujet…

Fabrizio Ravanelli est dans la tourmente à l’OM. Conseiller sportif et institutionnel, l’Italien avait rapidement séduit le club et le vestiaire à son arrivée en 2024. Mais progressivement, son influence s’est réduite, jusqu’à ce qu’une séparation devienne envisageable. Selon La Provence, tout a basculé le 22 février 2025. Sollicité pour défendre l’institution lors d’une soirée agitée à Auxerre, Ravanelli a critiqué vertement l’arbitrage et cela lui a valu un sévère recadrage en interne. Ce premier incident a semé le doute sur sa place au sein du club, et avec l’arrivée de Medhi Benatia et sa réorganisation, Ravanelli a été progressivement tenu à l’écart : il ne participe plus aux déplacements clés, ni aux moments importants de la vie du groupe. Sa dernière apparition officielle remonte au 5 mai à Furiani, lors de la commémoration du drame. La préparation estivale, la reprise de la Ligue 1 et le retour en Ligue des champions, c’était sans lui. Ravanelli est revenu à Pérouse tout en restant contractuellement lié à Marseille.

Sa proximité avec De Zerbi lui aurait été reprochée

Selon RMC, la mise à l’écart de Ravanelli, qui « avait bel et bien séduit Pablo Longoria par sa prestance et ses précieux conseils », s’expliquerait par ses relations avec Roberto De Zerbi. « Ravanelli, qualifié par Roberto De Zerbi il y a un an comme « une ressource humaine déterminante pour le staff et importante par sa personnalité et son intelligence », avait tissé des liens avec l’entraîneur italien. Quand ils étaient à Marseille, sans leurs familles respectives, les deux hommes se montraient complices et parlaient de tout, du football en priorité, de l’OM en particulier.

Et ce rapprochement aura, petit à petit, une conséquence: celle de créer quelques interférences dans les hautes sphères de l’OM. » Le duo Longoria-Benatia aurait donc été dérangé par les liens entre les deux Italiens… « Pour s’assurer qu’aucun autre discours que celui des dirigeants n’infusait dans l’esprit du coach et par ricochet de l’équipe, l’OM ne devait parler que d’une seule voix et celle de Ravanelli était peut-être en trop, aux yeux des dirigeants. Ce sujet a d’ailleurs été l’un des nombreux dossiers abordés en fin de saison lors du fameux bilan effectué à Miami, aux Etats-Unis. Le trio Longoria-Benatia-De Zerbi s’est promis de garder une relation fluide et de rester, dans les bons et les mauvais moments, solidaire et uni. Ce sera donc sans Ravanelli. » Dont le cas ne fait l’objet d’aucun commentaire de la part de l’OM.