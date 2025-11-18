OM : Longoria publie un message énigmatique, qui vise-t-il ?

L’Italien dénince certains agissements et prone l’union sacrée à l’OM

Pablo Longoria a publié ce mardi soir un message plutôt incisif sur les réseaux sociaux. Sur la plateforme LinkedIn, le président de l’OM dénonce les agissements de certaines personnes contre les intérêts du club. « Hier (lundi), j’ai marché dans les couloirs encore vides de notre futur siège social, en plein cœur de Marseille. Parmi le bruit du chantier et les espaces encore à dessiner, une conviction s’est imposée: l’OM avance avec clarté et vision. Ce nouveau siège n’est pas un simple déménagement. C’est une étape structurante vers le club que nous voulons être : un OM moderne, organisé, aligné sur les standards européens et fidèle à son identité. Un symbole fort : un OM ancré dans Marseille, ouvert vers l’avenir. Je le voulais aussi pour notre performance sportive et médiatique: permettre au Centre RLD de se consacrer exclusivement au terrain, et poser les bases d’un pôle média plus solide, plus puissant, plus digital à la hauteur de notre ambition. »

Longoria veut plus d’unité à l’OM

Longoria semble penser que ce déménagement permettra au sportif d’être plus à l’abri de personnes malintentionnées. Et il ajoute : « Cette saison, nous nous appuyons sur trois bases simples: leadership, positivité et enthousiasme. Nous avons du talent sur le terrain. Nous avons du talent en dehors du terrain. Et si nous avançons unis, rien de l’extérieur ne peut nous déstabiliser. Ma visite m’a rappelé une vérité fondamentale: un club se construit avec du temps, de la cohérence et une vision qui ne dépend pas des émotions du moment. Le chemin est long. Il demande rigueur, continuité et ambition. Mais nous avançons dans la bonne direction. Et nous avançons ensemble ». Ensemble et sans Fabrizio Ravanelli, poussé vers la sortie car trop proche de Roberto De Zerbi, selon RMC…