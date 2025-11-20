À Nantes, le poste d’arrière gauche est devenu l’obsession du moment. Après un été marqué par une quête infructueuse, la recherche d’un latéral gauche capable de tenir le couloir est plus que jamais au centre du mercato hivernal. Supporters, dirigeants, staff : tous attendent le dénouement d’un feuilleton qui conditionnera sans doute la suite de la saison des Canaris.

Un vrai manque depuis l’été

Impossible d’effacer l’impression laissée par le dernier mercato estival. Jusqu’aux ultimes heures du marché, le FC Nantes a tout tenté pour trouver un concurrent crédible à Nicola Cozza, revenu en prêt. Mais au terme d’un été à suspense, le club a finalement essuyé six refus successifs pour ce même poste. Le profil recherché ? Un latéral gauche titulaire, rompu aux exigences de la Ligue 1, mais aussi capable d’encadrer un collectif qui manque de repères dans l’élite.

Ce déficit d’attractivité n’a rien d’anecdotique. À Nantes, les moyens financiers sont limités et la réputation du club, malgré un palmarès glorieux, ne suffit plus à attirer spontanément les candidats. Ce constat, déjà difficile à avaler à la fin de l’été, s’impose comme le plus grand chantier hivernal de la Maison Jaune.

Borges, Akpa… qui pour renforcer le couloir gauche nantais ?

Dans la cour des pistes étudiées, le nom de Gonçalo Borges est revenu avec insistance. L’ancien joueur du FC Portobrille désormais sous les couleurs du Feyenoord Rotterdam, avec une valeur estimée à 5 millions d’euros. Sa progression, tant sur le terrain qu’au niveau de sa cote, atteste de la qualité du joueur, mais aussi de la difficulté à le faire venir sur les bords de l’Erdre. Très peu utilisé cette saison en Eredivisie, ce gaucher polyvalent est un exemple parfait du profil que le FC Nantes cible : capable d’évoluer offensivement tout en occupant le poste d’arrière gauche.

Autre nom à avoir réchauffé la cellule recrutement : Clément Akpa. Formé à l’AJ Auxerre, il coche toutes les cases du joueur aguerri à la Ligue 1. Mais sa récente prolongation de contrat et la concurrence de clubs plus huppés, comme ceux évoquant son intérêt par Monaco, rendent l’opération très complexe pour les Nantais. Le montant de l’indemnité, couplé au faible budget du FCN, place ce dossier parmi les missions quasi-impossibles du mercato. Plus d’informations sur le parcours de l’Auxerrois sont à retrouver via d’autres clubs entrés dans la danse.

Ces exemples illustrent une réalité : pour attirer un vrai titulaire, Nantes doit composer non seulement avec la concurrence de clubs mieux lotis, mais aussi avec le poids des chiffres. Les profils visés sont rares, chers, et souvent courtisés, tandis que la marge de manœuvre financière du club reste étroite.

Mercato d’hiver : quelles solutions pour Nantes ?

Face à la multiplication des échecs, une certitude grandit : il faut de l’expérience sur le flanc gauche. À l’heure où la jeunesse et la fougue du groupe nantais sont parfois pointées du doigt dans les moments difficiles, la recherche d’un arrière gauche capable de prendre l’ascendant dans le vestiaire s’annonce cruciale. Le choix sera-t-il porté sur un joueur en quête de relance, ou sur un profil venu du championnat français, comme les exemples précédents ? Le suspense restera entier jusqu’aux dernières heures du mercato.

Le feuilleton du couloir gauche du FC Nantes semble prêt à rythmer tout l’hiver. Entre impératifs sportifs et contraintes économiques, le club marche sur un fil. Décrocher la perle rare relèvera presque de l’exploit, mais une chose est sûre : l’hiver sera décisif du côté de la Jonelière pour enfin combler ce vide qui pénalise chaque semaine la défense nantaise.