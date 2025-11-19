OM Mercato : retour de flamme de la Juventus pour Balerdi ?
OM Mercato : Benatia réussit un nouveau coup de maître, le Stade Rennais enrage !

Ismaël Koné (Sassuolo)
Bastien Aubert
19 novembre 2025

Prêté avec un certain succès au Stade Rennais de janvier à juin dernier, Ismaël Koné (23 ans) s’épanouit désormais du côté de Sassuolo. L’OM se frotte les mains. 

L’OM pourrait bien réaliser une belle opération avec un joueur qui n’a jamais réussi à s’imposer en Provence. Ismaël Koné, acheté à l’été 2024 pour 12 millions d’euros en provenance de Watford, n’a jamais vraiment trouvé sa place à Marseille. Prêté au Stade Rennais l’hiver dernier pour un million d’euros, le joueur de 23 ans a été à son aise en Bretagne mais n’a pas été conservé. 

Koné pourrait rapporter 13,5 M€ à l’OM

Roberto De Zerbi ne souhaitant pas le récupérer, Koné a été prêté cet été à Sassuolo dans le cadre d’un prêt payant de 2,5 millions d’euros, assorti d’une option d’achat obligatoire de 10 millions en cas de maintien du club italien en Serie A. Avec Sassuolo en bonne position cette saison, l’OM est bien parti pour récupérer une somme totale de 13,5 millions d’euros en comptant les différents prêts. Même en tenant compte des salaires et charges, l’opération reste très bien amortie pour le club phocéen.

Le Stade Rennais toujours pas serein au milieu 

Sassuolo profite également de cette opération : Koné enchaîne les matchs depuis le début de saison et occupe très souvent une place de titulaire. Le Canadien peut ainsi relancer sa carrière, tandis que l’OM sécurise financièrement un dossier qui aurait pu tourner au fiasco. Pour le Stade Rennais, en revanche, l’affaire est frustrante : s’il va mieux, le club breton voit le joueur briller ailleurs alors qu’il peine encore à trouver vraiment la bonne formule au milieu. 

