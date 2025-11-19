Alors que l’avenir de Lucas Stassin (20 ans) à l’ASSE pourrait être remis en question au mercato hivernal, les derniers éléments ne plaident pas pour lui.

Il existe un paradoxe assez criant cette saison à l’ASSE. Au-delà de la récurrence des errements défensifs, les Verts donnent souvent l’impression de dominer leurs adversaires dans le jeu en laissant planer un doute grandissant sur leur capacité à concrétiser.

Lucas Stassin en est aujourd’hui le symbole le plus frappant. L’attaquant belge, auteur d’un début de saison prometteur, a déjà touché les montants à quatre reprises sur seulement 28 tentatives. C’est tout simplement le plus haut total de Ligue 2 à ce jour !

Stassin, le pire poissard de toute la Ligue 2 !

Une donnée révélatrice : l’ASSE se crée de nombreuses occasions, mais pêche dans le dernier geste. Stassin a l’inspiration, le bon placement, le timing… mais cette inefficacité pourrait coûter très cher à une équipe ambitieuse. Ce constat d’imprécision contraste avec une autre statistique tout aussi parlante.

Les matchs de l’ASSE sont les plus prolifiques du championnat avec 52 buts cumulés depuis le début de saison, dont 31 marqués et 21 encaissés. Cela représente une moyenne impressionnante de 3,7 buts par rencontre. Avec cette tendance, on pourrait se dire qu’un attaquant aussi talentueux que Stassin trouve son compte. Ce n’est pas le cas, par malchance ou manque de précision. Ou tout simplement un coup du sort du destin en vue d’un départ cet hiver ?