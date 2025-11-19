Un parfum unique de Coupe de France flottera sur Geoffroy-Guichard lors du 8e tour qui verra l’ASSE affronter le club amateur d’Écotay. L’affiche ne devait à l’origine pas se jouer au célèbre « Chaudron », mais l’inversion a été officialisée par Loïc Perrin en personne, qui a fait l’annonce auprès des joueurs de R3. Cette décision transforme le rêve d’Écotay en un véritable événement et fait souffler un vent de fête sur tout le Forez.

Une annonce forte de Loïc Perrin pour les amateurs

Quoi de plus marquant pour les joueurs amateurs d’Écotay que d’avoir appris la grande nouvelle directement de la bouche de Loïc Perrin ? La plupart, abonnés au stade toute la saison, verront leur rêve se réaliser pour ce tour historique. Jouer sur la pelouse mythique de Geoffroy-Guichard est un privilège rare et une récompense méritée pour ce club amateur, qui aura l’occasion de vivre un moment inoubliable sous les projecteurs de la Coupe.

Un match renversé, un coût assumé par l’ASSE

Chiffrée à près de 100 000 euros, la location du stade représente un effort considérable pour l’ASSE. Le club stéphanois, soucieux de respecter l’esprit de la compétition, assume ce choix stratégique pour le développement du football régional et la mise en avant des amateurs. L’investissement s’inscrit aussi dans la continuité de la politique d’ouverture à de jeunes talents, à l’image de la promesse et le profil de Strahinja Stojkovic chez l’ASSE, qui symbolise la nouvelle dynamique insufflée par le club.

Recette reversée et ambiance modifiée : les particularités du match

Autre geste fort de la part de Saint-Étienne : l’intégralité de la recette de ce match de gala sera laissée à Écotay, renforçant ainsi l’esprit de solidarité et le sens de la fête populaire qui entoure la Coupe de France. Une ombre vient toutefois assombrir le tableau, puisque le Kop Sud restera fermé, conséquence d’une sanction appliquée aussi lors des réceptions de Nancy et Bastia. Malgré cette restriction, l’ambiance promet d’être des plus vibrantes. Beaucoup de joueurs amateurs évoluant à Écotay sont aussi des fidèles abonnés du stade, gage d’une communion rare avec les tribunes.

Dans une enceinte légendaire, entre fête attendue et solidarité affirmée, ce 8e tour inverse les codes et promet une soirée à part.