Le FC Barcelone aimerait recruter Harry Kane à la fin de la saison mais après ce qu’il a appris sur un épisode survenu en 2023, le Bayern Munich ne devrait pas lui céder facilement !

On le sait, le FC Barcelone aimerait tourner la page Robert Lewandowski à la fin de la saison. Arrivé en 2022 pour 45 M€ en provenance du Bayern Munich, le buteur de 37 ans a rendu de fiers services, marqué beaucoup de buts et décroché pas mal de trophées. Mais il arrive à un âge où il ne peut pas tenir le rythme d’une équipe évoluant à un rythme effréné. Alors, même s’il a une clause dans son contrat lui permettant de prolonger d’un an, le Barça préfèrerait qu’il ne l’active pas et sans aille. Ce qui permettrait aux Blaugranas de recruter Harry Kane.

Le Barça a voulu économiser 2,5 M€ de prime

Seulement, après ce qu’il vient d’apprendre, le Bayern Munich, où l’Anglais de 32 ans est sous contrat jusqu’en 2027, ne risque pas de faire de cadeau aux Catalans ! El Chiringuito révèle qu’à la fin de sa première saison, en 2022-23, le Barça a demandé à Lewandowski de ne plus marquer en Liga lors des deux dernières journées car s’il atteignant les 25 buts, le club devrait verser 2,5 M€ de bonus au Bayern ! Le FCB était déjà assuré du titre de champion d’Espagne et Lewandowski quasi-certain de remporter le Pichichi, avec 23 réalisations. Il a donc arrêté de marquer et le Barça, toujours en grande difficulté financière, n’a pas eu à verser ce bonus !

Cette anecdote, assez navrante, montre à quel point le FC Barcelone était dans la panade financièrement. Les dirigeants du Bayern vont forcément en entendre parler et ils ne manqueront pas de le faire payer à leurs homologues catalans. Par exemple en bloquant le transfert d’Harry Kane l’été prochain ?