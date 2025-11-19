Natif du Forez et formé à l’ASSE, le milieu de Nancy Cazim Suljic a hâte de défier les Verts avec le promu, samedi, dans un Geoffroy-Guichard où il jouera pour la première fois.

Ce mercredi, le site Poteaux Carrés dévoile une longue interview de Cazim Suljic. Né à Saint-Priest-en-Jarez et formé à l’AS Saint-Etienne, le milieu de Nancy attend avec une grande impatience le match à Geoffroy-Guichard ce samedi. Dans cet entretien, il explique combien il est attaché au maillot vert mais également combien il a souffert de ne pas avoir signé son premier contrat professionnel avec son club de cœur. Mais surtout, sa passion pour le maillot vert transpire à chaque phrase ou presque.

« Saint-Etienne, ça restera toujours quelque chose de grand pour moi »

« Je suis fier d’avoir été formé chez les Verts, d’y avoir fait toutes mes classes. Quand tu es jeune à Saint-Etienne, tu ne te rends pas forcément compte sur le moment de ce que ça représente. Mais quand tu pars, tu te rends compte que l’AS Saint-Etienne est un très grand club. C’est une fierté d’avoir fait ma formation là-bas. Saint-Etienne, ça restera toujours quelque chose de grand pour moi, même si mon aventure là-bas ne s’est pas très bien terminée. J’aurais aimé continuer mais ça n’a pas pu se faire. »

« J’ai hâte, j’ai vraiment hâte ! Je n’ai encore jamais joué un match à Geoffroy-Guichard. J’ai été ramasseur de balle, je me suis entraîné avec les pros, j’ai fait deux bancs en matches officiels mais je n’ai pas encore disputé de rencontres dans ce stade mythique qui a bercé mon enfance et mon adolescence. »