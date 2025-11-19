Les supporters de Besiktas préfèreraient voir débarquer l’ailier de l’ASSE Zuriko Davitashvili que la star anglaise Jadon Sancho, actuellement prêté par Manchester United à Aston Villa.

De l’autre côté de la Manche, on se passionne pour l’avenir de Jadon Sancho. C’est que Manchester United n’a plus que le mois de janvier pour éviter une catastrophe industrielle à 85 M€. Soit le montant versé au Borussia Dortmund à l’été 2021 pour recruter l’ailier gauche. Qui a tellement déçu depuis qu’il a enchaîné les prêts peu convaincants (BvB, Chelsea et Aston Villa cette saison). En fin de contrat l’été prochain, Sancho pourrait voir son prêt cassé cet hiver afin que les Red Devils puissent le vendre à l’étranger, par exemple en Turquie, où Besiktas serait intéressé.

Davitashvili offre plus de garanties que Sancho

Mais, surprise, les supporters du club d’Istanbul ne sont pas chauds du tout pour voir arriver un joueur dont le pic de forme remonte à quatre ans. Sur les réseaux, ils font pression pour que leur direction achète plutôt Zuriko Davitashvili, autre joueur ciblé par le Besiktas, pour 20 M€ plutôt que Sancho pour le double. Ils estiment que l’ailier géorgien de l’ASSE serait plus motivé à l’idée de jouer dans l’un des grands clubs turcs, qu’il est plus professionnel et plus décisif sur le terrain. Sancho constitue un pari trop risqué à leurs yeux.

Cette vague de soutien montre que les performances de Davitashvili sont suivies en Turquie. Mais l’ASSE acceptera-t-elle en janvier de laisser partir l’ancien Bordelais alors qu’elle a refusé toutes les offres pendant l’été ? A l’image de Lucas Stassin, le Géorgien n’a pas débuté le très important match à Troyes (3-2) juste avant la trêve internationale, comme si le club et Eirik Horneland se préparaient à continuer la saison sans eux…