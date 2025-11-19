Annoncé partant de l’Atlético Madrid et dans le viseur de l’OM pour cet hiver, Antoine Griezmann a accordé une interview à un média espagnol dans laquelle il a été très clair sur son avenir.

Le rêve, ou plutôt le fantasme, n’aura duré que quelques heures. Des médias ont annoncé dans la journée qu’Antoine Griezmann pourrait quitter l’Atlético Madrid cet hiver et que l’OM ferait partie des destinations susceptibles de l’intéresser. Il faut dire que le champion du monde 2018, parti très jeune à la Real Sociedad, n’a jamais joué en Ligue 1 et qu’il supportait l’Olympique de Marseille dans sa jeunesse. L’occasion de réaliser son rêve à 34 ans ? Pas du tout !

« J’ai encore beaucoup de chemin à parcourir » avec l’Atlético

Demain, AS dévoilera une longue interview de l’attaquant français. Des premiers passages ont fuité, concernant mon avenir et celui-ci semble très clair ! « Tout le monde sait que la MLS est un rêve, mon objectif, mais je suis très heureux à Madrid, à jouer pour l’Atlético et j’ai encore beaucoup de chemin à parcourir, déclare Griezmann. Je dois encore gagner une Liga avec l’Atléti, une Champions League, une Coupe du Roi… Il reste encore beaucoup de choses ! »

Au temps pour la rumeur OM ! Il n’est d’ailleurs pas certain que le profil de Griezmann intéressait autant Roberto De Zerbi que les dirigeants marseillais. Ou que le club phocéen avait les moyens de s’offrir ses services. A priori, l’Atlético sera le dernier club du Français en Europe, avant son départ en MLS pour une ultime expérience.