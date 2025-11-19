FC Barcelone : Yamal fait encore scandale… en boîte de nuit ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : 2 bonnes nouvelles avant Nice

Leonardo Balerdi lors de son dernier match avec l'OM, à Lens.
Raphaël Nouet
19 novembre 2025

Leonardo Balerdi et Pierre-Emerick Aubameyang se sont entraînés normalement ce mercredi. Ils devraient être opérationnels pour le déplacement de l’OM à Nice vendredi.

Jusqu’à présent, les nouvelles n’étaient pas bonnes pour l’Olympique de Marseille avant son déplacement à Nice vendredi. Un match qui ne lui réussit pas vraiment ces dernières saisons et pour lequel il sera une nouvelle fois privé de ses supporters. Nayef Aguerd, qui souffre d’une pubalgie, va manquer ce déplacement très chaud car il n’est pas encore opérationnel. Michael Murillo devra lui aussi faire l’impasse car il s’est blessé avec la sélection du Panama. Deux absents de marque en défense.

Balerdi de retour

Heureusement, Leonardo Balerdi devrait faire son retour ! Le capitaine de l’OM s’est entraîné normalement ce mercredi, selon La Minute OM. Blessé depuis un mois et la défaite à Lens (1-2), il pourrait réintégrer le onze de départ à l’occasion de ce match à enjeu. Si Facundo Medina est également de retour, les deux compatriotes pourraient former la charnière centrale, ce qui permettrait à Benjamin Pavard d’évoluer dans le couloir droit.

Autre bonne nouvelle : Pierre-Emerick Aubameyang s’est entraîné normalement. Le Gabonais a passé les quinze derniers jours avec sa sélection, avec qui il a vécu une grosse désillusion puisqu’elle a été éliminée de la Coupe du monde. En l’absence d’Amine Gouiri, il est la principale force de l’OM en pointe, Robinio Vaz n’étant pas encore prêt à enchaîner les matches de très haut niveau. Sa présence à Nice est donc une très bonne nouvelle.

Ligue 1OM
#A la une

Les plus lus

Lamine Yamal (FC Barcelone)
Compétitions...

FC Barcelone : Yamal fait encore scandale… en boîte de nuit ! 

Par Bastien Aubert
Roony Bardghji (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : une recrue estivale déjà sur le départ en janvier !

Par Bastien Aubert
Greenwood et De Zerbi à l'OM
Ligue 1...

OM : Greenwood perdu, De Zerbi a commis l’irréparable avant Nice !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : la Ligue 2 ne veut plus de Lucas Stassin ! 

Par Bastien Aubert
Vue du Roazhon Park lors du match entre le Stade Rennais et le RC Strasbourg.
Ligue 1...

Stade Rennais : la planète foot aura les yeux rivés sur le Roazhon Park samedi

Par Raphaël Nouet
Tylel Tati (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : OM, PSG, FC Barcelone… quelle serait la meilleure destination pour Tati ?

Par Bastien Aubert
Antoine Griezmann sur la pelouse du Bernabeu avant un match de NFL.
Mercato...

OM Mercato : les mots forts de Griezmann sur son avenir

Par Raphaël Nouet
Cazim Suljic sous le maillot de l'ASNL lors d'un match à Marcel-Picot.
AS Nancy Lorraine...

ASSE : un Nancéien va réaliser un rêve en jouant dans le Chaudron

Par Raphaël Nouet
Harry Kane déçu lors d'un match de la sélection anglaise.
FC Barcelone...

Le FC Barcelone peut dire adieu à Harry Kane après cette crasse au Bayern !

Par Raphaël Nouet
Achraf Hakimi lors de la cérémonie des CAF Awards.
Ligue 1...

PSG : Achraf Hakimi décroche une récompense prestigieuse

Par Raphaël Nouet
Leonardo Balerdi lors de son dernier match avec l'OM, à Lens.
Ligue 1...

OM : 2 bonnes nouvelles avant Nice

Par Raphaël Nouet
La joie d'Alejandro Grimaldo après un but avec Leverkusen contre Paderborn.
FC Barcelone...

Le FC Barcelone fonce sur un chouchou de Luis Enrique (PSG)

Par Raphaël Nouet
Erling Haaland célébrant un but avec la Norvège en Italie.
ASSE...

Les infos du jour : le PSG rêve d’Haaland, l’OM de Griezmann, la polémique Mbappé rebondit

Par Raphaël Nouet
Kevin Fortuné à l'époque où il évoluait sous le maillot du RC Lens.
Ligue 1...

RC Lens : prison avec sursis pour un ancien Sang et Or !

Par Raphaël Nouet
Le centre Robert Louis-Dreyfus lors d'un entraînement de l'OM en 2011.
ASSE...

OM : un petit goût d’ASSE à la Commanderie

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, saluant son homologue marseillais, Roberto De Zerbi, avant un match.
FC Nantes...

Le RC Lens ne suit pas l’OM, le PSG et le Stade Rennais sur une polémique majeure

Par Raphaël Nouet
Endrick lors d'un entraînement du Real Madrid.
Mercato...

OL Mercato : Endrick, c’est démenti !

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé félicitant les supporters des Bleus après la victoire sur l'Ukraine (4-0).
Equipe de France...

Equipe de France : harcelé, Mbappé reçoit un soutien de poids

Par Raphaël Nouet
Lionel Messi célébrant un but avec l'Inter Miami.
FC Barcelone...

FC Barcelone : c’est officiel, adieu Messi et les millions promis !

Par Raphaël Nouet
L'ailier de l'ASSE Zuriko Davitashvili lors du match face au Red Star.
ASSE...

ASSE Mercato : Davitashvili préféré à une star internationale

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé juste avant de transformer son pénalty contre l'Ukraine (4-0) avec l'équipe de France.
Liga...

Une grave accusation portée contre le Real Madrid à cause de Mbappé !

Par Raphaël Nouet
Leonardo Balerdi au bord du terrain avant un match de l'OM au Vélodrome.
Mercato...

OM Mercato : retour de flamme de la Juventus pour Balerdi ?

Par Raphaël Nouet
Alexander Djiku à droite
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Luis Castro a flashé sur un chouchou du LOSC 

Par Bastien Aubert
Benjamin Pavard (OM)
Mercato...

OM : Pavard brandit une belle carotte avant le Mercato 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet