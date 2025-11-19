Leonardo Balerdi et Pierre-Emerick Aubameyang se sont entraînés normalement ce mercredi. Ils devraient être opérationnels pour le déplacement de l’OM à Nice vendredi.

Jusqu’à présent, les nouvelles n’étaient pas bonnes pour l’Olympique de Marseille avant son déplacement à Nice vendredi. Un match qui ne lui réussit pas vraiment ces dernières saisons et pour lequel il sera une nouvelle fois privé de ses supporters. Nayef Aguerd, qui souffre d’une pubalgie, va manquer ce déplacement très chaud car il n’est pas encore opérationnel. Michael Murillo devra lui aussi faire l’impasse car il s’est blessé avec la sélection du Panama. Deux absents de marque en défense.

Balerdi de retour

Heureusement, Leonardo Balerdi devrait faire son retour ! Le capitaine de l’OM s’est entraîné normalement ce mercredi, selon La Minute OM. Blessé depuis un mois et la défaite à Lens (1-2), il pourrait réintégrer le onze de départ à l’occasion de ce match à enjeu. Si Facundo Medina est également de retour, les deux compatriotes pourraient former la charnière centrale, ce qui permettrait à Benjamin Pavard d’évoluer dans le couloir droit.

Autre bonne nouvelle : Pierre-Emerick Aubameyang s’est entraîné normalement. Le Gabonais a passé les quinze derniers jours avec sa sélection, avec qui il a vécu une grosse désillusion puisqu’elle a été éliminée de la Coupe du monde. En l’absence d’Amine Gouiri, il est la principale force de l’OM en pointe, Robinio Vaz n’étant pas encore prêt à enchaîner les matches de très haut niveau. Sa présence à Nice est donc une très bonne nouvelle.