Stade Rennais : Deux pépites déjà titulaires ciblées par Chelsea pour le mercato !

Le Stade Rennais n’a pas fini d’attirer l’attention des cadors européens. Selon un journaliste spécialiste du club londonien, Chelsea aurait intensifié son scouting autour de deux grands talents du SRFC : Jeremy Jacquet et Kader Méïté. À seulement quelques mois du prochain mercato, les Blues multiplient les observations, séduits par l’explosion des deux jeunes titulaires bretons.

Chelsea veut frapper fort

Toujours en quête des meilleurs prospects européens, le club londonien aurait déjà envoyé plusieurs recruteurs suivre les prestations étincelantes de Jacquet et Méïté, deux joueurs qui incarnent aujourd’hui l’avenir du Stade Rennais.

Jeremy Jacquet , solide, mature et impressionnant balle au pied, s’est rapidement imposé comme une valeur sûre de la défense rennaise.

, solide, mature et impressionnant balle au pied, s’est rapidement imposé comme une valeur sûre de la défense rennaise. Kader Méïté, de son côté, enchaîne les prestations XXL et confirme match après match qu’il est l’un des plus gros potentiels offensifs de sa génération.

À Rennes, leur ascension fulgurante n’est pas passée inaperçue. Ni en Ligue 1… ni en Angleterre.

Un jackpot potentiel… mais un gros dilemme

Le SRFC, habitué à développer des pépites puis à en tirer des profits XXL (Camavinga, Doku, Dembelé…), pourrait toucher un pactole historique en cas de vente du duo. Les deux joueurs sont jeunes, titulaires, performants : exactement le profil recherché par Chelsea dans sa nouvelle politique sportive.

Mais voilà : ces deux talents représentent aussi l’ADN et la projection future du club breton.

Les dirigeants rennais se retrouvent donc face à un dilemme stratégique :

Encaisser une somme colossale dès cet été,

ou

dès cet été, Prolonger l’aventure, garder leurs joyaux et continuer à bâtir autour d’eux une équipe compétitive capable de viser l’Europe chaque saison.

Rennes doit-il résister ?

Quand on voit le potentiel stratosphérique de Jacquet et Méïté, difficile de vouloir vendre ces joueurs mais cela dépendra également du projet sportif proposé à ces derniers.

Pour beaucoup d’observateurs, Rennes aurait tout intérêt à verrouiller ces deux pépites, quitte à repousser les assauts de la Premier League.

Car le message envoyé serait clair : le Stade Rennais n’est plus seulement un club formateur… mais un club qui ambitionne de grandir avec ses talents.