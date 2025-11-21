OM – Mercato : Et si Joel Ordóñez devenait leur grand regret ?

L’Olympique de Marseille a vu un immense talent lui échapper. Aujourd’hui, Joel Ordóñez s’affirme comme une étoile montante en Belgique, de quoi faire douter les choix du club phocéen.

Transfert manqué : Marseille tout près du coup parfait

Un feuilleton qui aurait pu tout changer. Pendant des semaines, l’OM a cru pouvoir attirer à la Commanderie Joel Ordóñez, le défenseur équatorien du Club Bruges. Discussions, promesses, espoirs… mais à l’heure de finaliser, les exigences du club belge grimpent de 30 à 35 millions d’euros. Marseille fait marche arrière. Pourtant, Ordóñez, prêt à s’engager, n’a jamais caché son envie de Ligue 1, quitte à bousculer sa propre direction. Au final, aucun accord. Le défenseur reste à Bruges et le doute s’installe du côté marseillais. Découvrez l’histoire complète de ce roc défensif qui a failli porter le maillot olympien.

Ordóñez en leader : la révélation qui fait trembler l’Europe

Loin de la Méditerranée, Ordóñez rebondit avec brio. Rapidement, il s’impose dans le vestiaire brugeois, décroche une prolongation jusqu’en 2029 et revalorise son salaire. En à peine quinze rencontres toutes compétitions confondues, il claque un but décisif et s’impose comme le patron de la défense. À 1,88m, il se distingue par sa puissance et sa sérénité. Les ambitions de Bruges sont portées par cet international équatorien, au point de susciter l’admiration de son coach Nicky Hayen.

Le phénomène Ordóñez, nouvelle cible des grands clubs

Seulement 21 ans, et déjà toutes les convoitises : arrivé pour 3,9 millions d’euros en 2022, sa valeur s’envole vers les 28 millions, approchant la barre des 35 millions réclamés cet hiver. La Serie A le surveille, la Premier League s’en mêle. Jamais Bruges n’a vendu plus cher qu’à hauteur de 37,5 millions d’euros, mais avec Ordóñez, le club rêve d’un record. Un but important, une régularité bluffante, moteur aussi en sélection équatorienne… la prochaine fenêtre de transfert s’annonce capitale pour les dirigeants brugeois.

L’OM et le miroir des occasions manquées

Pendant que Marseille revoit ses plans, le nom d’Ordóñez fleurit sur tous les carnets de scouts européens. Le jeune défenseur pourrait bientôt franchir un cap, laissant l’OM avec le sentiment amer d’avoir raté une opportunité rare. Les choix de la direction phocéenne seront-ils scrutés dans quelques années comme une erreur majeure ?