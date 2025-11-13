L’OM affrontera le Club Bruges en Champions League le 28 janvier. Mais le défenseur équatorien Joel Ordonez, que voulaient les Phocéens cet été, pourrait avoir été transféré d’ici là.

Impressionnant sur le terrain, Nayef Aguerd a eu un grand mérite : faire oublier l’épisode Joel Ordonez à l’OM. Medhi Benatia et Pablo Longoria ont tout fait pour recruter le défenseur central équatorien durant l’été mais le Club Bruges les a menés en bateau. Il a d’abord demandé 25 M€, plus 30 M€, puis plus… Pourtant, Ordonez a refusé de s’entraîner pour forcer son départ, manquant plusieurs matches importants comme les tours préliminaires de la C1. Mais sa direction n’a rien lâché et il a fini par prolonger son bail avec Bruges.

L’Inter va tenter sa chance cet hiver

L’opposition du 28 janvier entre le Club Bruges et l’OM ne manquera pas de sel après des négociations aussi tendues. Sauf que, selon La Gazzetta dello Sport, Joel Ordonez pourrait avoir quitté la Belgique avant cette rencontre ! En effet, l’Inter Milan, qui était déjà intéressé cet été, aurait l’intention de recruter l’Equatorien cet hiver. Il sait que les négociations seront compliquées mais il possède en Aleksandar Stankovic une belle monnaie d’échange, le jeune milieu serbe était prêté à Bruges par les Nerazzurri.

Au-delà du match qui opposera le club belge à l’OM le 28 janvier, ce possible transfert pourrait surtout mettre Ordonez hors de portée des Phocéens. Car une fois qu’il aura explosé dans le Calcio, le club provençal n’aura plus les moyens de se l’offrir…