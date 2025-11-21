OM : la compo de De Zerbi pour le choc face à l’OGC Nice

Voici les compos officielles du match entre l’OGC Nice et l’OM pour la 13e journée de Ligue 1.

Ce vendredi, en ouverture de la 13e journée de Ligue 1, l’OM se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Franck Haise et Roberto De Zerbi. Coup d’envoi à 20h45 à l’Allianz Riviera.

Les compos officielles

Nice : Diouf – Mendy, Bah, Oppong – Clauss, Abdul Samed, Vanhoutte, Bard (cap) – Diop – Cho, Moffi.

OM : de Lange – Weah, Pavard, Balerdi (cap), Emerson – Kondogbia, Vermeeren – Greenwood, Gomes, Paixão – Aubameyang.