Coup de tonnerre pour Vinicius, le FC Barcelone de retour à la maison

En ce samedi 22 novembre, les Unes de la presse sportive espagnole sont comme toujours partagées entre le Real Madrid et le FC Barcelone.

Marca : Mbappé contre-la-montre

Demain, le Real Madrid jouera à Elche. Marca rappelle combien les buts de Kylian Mbappé sont vitaux à la bonne marche des Merengue. Le Français muet, ce n’est arrivé qu’à quatre reprises (en seize matches) depuis le début de la saison.

AS : Vinicius, oui ou oui !

Alors que les négociations pour une prolongation étaient dans une impasse depuis plusieurs mois, Vinicius Jr et le Real Madrid ont finalement trouvé un terrain d’entente. Le Brésilien va bien allonger un bail qui s’achève pour le moment en 2027 !

Sport : nous revenons à la maison

Enfin ! Après plus d’une année et demi, le FC Barcelone retrouve le Camp Nou ! Ce sera cet après-midi, face à l’Athletic Bilbao, pour l’un des grands classiques de la Liga. La jauge sera pour le moment de 45.000 spectateurs.

Mundo Deportivo : à la maison

Même titre et quasiment même photo pour MD. Ce samedi 22 novembre 2025 est à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire du Barça, qui retrouve son enceinte fétiche !