Une fois de plus, des supporters niçois ont fait preuve de racisme hier soir lors du match contre l’OM (5-1).

Hier soir, la partie entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille a été suspendue une fois. A dix minutes du coup de sifflet final, quand les ultras, qui fêtaient leurs 40 ans, ont allumé un feu d’artifice. Et il y a eu un autre incident, après le troisième but, quand Emerson Palmieri a été touché à la tête par un briquet. C’est triste à écrire mais c’est presque un bilan positif quand on se souvient des débordements de 2021-22, avec la bouteille jetée sur Dimitri Payet et l’envahissement du terrain qui avait suivi.

« Sors-le, ce put… de n… ! »

Mais dès hier soir, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux dans laquelle on entend un supporter de l’OGC Nice dire « Sors-le, ce put… de n… ! » après le premier but marseillais. L’auteur de ce commentaire odieux n’est pas un ultra niçois puisqu’il se trouve dans la tribune opposée, au niveau du poteau de corner où célèbrent les Phocéens. Des relents nauséabonds s’échappent régulièrement de l’Allianz Riviera et souvent quand c’est l’OM qui y fait étape. On se souvient de la banderole de la saison dernière sur la chasse aux rats avec des lettres germaniques…

En Espagne, les auteurs de ce genre d’insultes sont bannis des stades et sévèrement sanctionnés par la justice. Il serait temps que la Ligue en fasse de même plutôt que de laisser les dirigeants des clubs faire semblant de gérer le problème pour mieux couvrir leurs supporters…