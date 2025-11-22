FC Nantes : Luis Castro fait passer un message aux Kita avant le match couperet contre Lorient

Le coach du FC Nantes insiste sur le besoin de stabilité chez les Canaris.

Selon Jérôme Rothen, Luis Castro jouera sa tête demain contre Lorient. En cas de nouveau revers, le technicien portugais devrait être débarqué par Waldemar Kita. Le FC Nantes est donc à l’aube d’un rendez-vous très important et en conférence de presse, Castro a décrété l’état d’urgence. « Nous sommes à une place qu’on ne veut pas. On ne veut pas être en bas. On a besoin de points, on va travailler pour ça. Je ne sais pas si le mot est « urgence », mais on a besoin de points, de faire le plus de points possible. »

Castro espère avoir toujours le soutien de sa direction au FC Nantes

Luis Castro s’en est ensuite remis à ses dirigeants, avec un message clair : pour réussir, chaque entraîneur a besoin de temps. « Je pense que tout le monde regarde le travail que l’on fait, que je fais, comment on travaille, comment on essaye de changer les choses. À chaque fois que quelque chose se passe mal, on vient avec des solutions. On prend beaucoup d’énergie pour changer les choses. Plus nous serons stables, plus nous serons forts. Tu as besoin de stabilité pour bien travailler et travailler tranquillement. Tu as besoin de stabilité pour faire grandir le club. Tu as besoin de stabilité pour beaucoup de choses. » Le Portugais a pointé ce manque de stabilité à Nantes, et pointé le dernier Mercato d’été… « Malheureusement, le problème en France est financier. Tu n’as pas beaucoup de stabilité à Nantes la saison dernière et cette saison parce que tu changes pratiquement tout l’effectif. Mais dans mon travail, je suis tranquille. Après, la décision du club de stabilité, pas de stabilité, de changer d’entraîneur ou de continuer avec, ce n’est pas mon rôle. Je me concentre sur les choses que je peux contrôler. » Le message est passé…