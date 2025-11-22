OM : la réponse éclatante de Greenwood à un champion du monde !
ASSE – Nancy : la compo des Verts, avec Ferreira titulaire

ASSE – Nancy : la compo des Verts, avec Ferreira titulaire
Laurent Hess
22 novembre 2025

Le 11 de l’ASSE contre l’ASNL vient d’être livré…

Eirik Horneland est confronté à de nombreuses absences pour la réception de Nancy ce soir dans le Chaudron. Un match important, surtout après la victoire de Troyes hier sur la pelouse de Laval (1-0). C’est surtout au niveau du compartiment offensif que l’entraîneur de l’ASSE était amené à faire des choix car ses deux pointes, Lucas Stassin et Joshua Duffus, sont blessés.

Boakye en pointe

    Le Norvégien a choisi de laisser le jeune N’Guessan sur le banc et d’aligner un trio offensif composé par Davitashvili, Cardona et Boakye. C’est le Ghanéen qui devrait évoluer en « faux 9 », un rôle qu’il avait déjà tenu en début de saison. Le Portugais Joao Ferreira retrouve une place de titulaire, tout comme Maxime Bernbauer, lui aussi de retour de blessure.

    Le onze de l’ASSE contre Nancy :

    Larsonneur – Ferreira, Bernauer, Nadé, Annan – Moueffek, Jaber, Tardieu – Cardona, Boakye, Davitashvili

    AS Nancy LorraineASSELigue 2
    #A la une#AVANT-MATCH#CHOIX DU COACH

