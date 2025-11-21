ASSE : le groupe décimé des Verts pour affronter Nancy

Le groupe de l’ASSE pour recevoir Nancy ce samedi à 20 heures.

Ce samedi, l’ASSE reçoit l’AS Nancy-Lorraine pour la 15e journée de Ligue 2. Pour cette rencontre, Eirik Horneland devra une nouvelle fois faire avec un effectif décimé, et notamment ses deux 9 absents : Joshua Duffus et Lucas Stassin. Chico Lamba et Lassana Traoré sont également indisponibles en défense. Cependant, Maxime Bernauer, João Ferreira ainsi que Florian Tardieu font leur retour, alors que le jeune Djylian N’Guessan fait sa toute première dans le groupe cette saison.

Le groupe de l’ASSE

Larsonneur, Maubleu – Annan, Appiah, Bernauer, Ferreira, Nadé, Pedro – El Jamali, Jaber, Miladinovic, Moueffek, Tardieu – Boakye, Cardona, Davitashvili, N’Guessan, Old.