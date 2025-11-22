Le Stade Rennais détruit l’AS Monaco et gâche les débuts de Pogba en Ligue 1 !

RC Lens : un coup de gueule malgré l’Europe en ligne de mire… les mots de Sage après Strasbourg
Ce samedi, le Stade Rennais recevait l’AS Monaco pour un petit choc de Ligue 1. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le SRFC a fait plus que prendre la mesure de ce rendez-vous. Après leur victoire 4-1 contre Strasbourg, les hommes d’Habib Beye se sont une nouvelle fois imposés sur le même score, grâce à des réalisations d’Aït Boudlal, Camara, Embolo, et Blas, puis la réduction de Biereth dans le temps additionnel. Pour les grands débuts en Ligue 1 de Paul Pogba, rentré à la 85e, il s’agit d’une première cauchemardesque. Rennes fait ainsi une très grosse opération et s’invite dans le top 5 en attendant les autres résultats !

