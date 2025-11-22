Le Stade Rennais détruit l’AS Monaco et gâche les débuts de Pogba en Ligue 1 !

Ce samedi, le Stade Rennais recevait l’AS Monaco pour un petit choc de Ligue 1. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le SRFC a fait plus que prendre la mesure de ce rendez-vous. Après leur victoire 4-1 contre Strasbourg, les hommes d’Habib Beye se sont une nouvelle fois imposés sur le même score, grâce à des réalisations d’Aït Boudlal, Camara, Embolo, et Blas, puis la réduction de Biereth dans le temps additionnel. Pour les grands débuts en Ligue 1 de Paul Pogba, rentré à la 85e, il s’agit d’une première cauchemardesque. Rennes fait ainsi une très grosse opération et s’invite dans le top 5 en attendant les autres résultats !