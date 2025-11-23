RC Lens : les Sang et Or ravis de gagner grâce à Ganiou !

C’est grâce à un but de son jeune défenseur Ismaëlo Ganiou que le RC Lens s’est imposé hier face à Strasbourg (1-0)…

En s’imposant face à Strasbourg (1-0) grâce à un but du jeune Ganiou, le RC Lens a consolidé sa 3e place au classement de la Ligue 1. « Je suis vraiment content pour Isma parce que, malheureusement, lors de son premier match en Ligue 1, il avait été exclu. Mais il a continué à travailler et aujourd’hui, il a la récompense qu’il mérite », a commenté Adrien Thomasson. Pierre Sage a quant à lui raconté comment il avait préparé son défenseur avant sa deuxième titularisation en Ligue 1.

Sage sur Ganiou : « Je l’ai banalisé »

« Je l’ai banalisé, en le considérant comme un joueur comme les autres, sans lui porter une attention particulière. C’était assez stratégique. Je sais que c’est un jeune qui est beaucoup dans l’émotion, je voulais donc lui montrer que tout allait bien, qu’on comptait sur lui. Cela ne servait à rien de lui raconter 50 fois les mêmes choses pour lui dire qu’il doit faire un bon. Qu’il marque, ça montre bien que les jeunes joueurs sont capables du chaud comme du froid et, entre ce qu’il a vécu à Auxerre puis ce soir, ce sont deux émotions complètement opposées. J’espère qu’il va utiliser les deux dans son développement. » Ce dont ne doute pas Malang Sarr, qui ne tarit pas d’éloges. « C’est un joueur de belle qualité. Il a cette capacité à gagner beaucoup de duels, pour un défenseur c’est la priorité, et il est capable de bien relancer. On lui a juste dit de jouer son jeu et qu’en jouant son jeu, il allait faire un grand match. Et Isma Ganiou nous a donné la victoire. Nous sommes très contents pour lui. Je ne savais pas qu’il avait ce pied gauche ! Il a cette spontanéité dans les duels, que ce soit défensif ou offensif. Il n’a pas froid aux yeux. Il a même grillé la priorité à Florian Thauvin. Il a senti que c’était le moment pour lui, il en a profité et ça a payé. »