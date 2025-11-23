ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Les Verts dans les temps malgré tout »
ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Les Verts dans les temps malgré tout »

Laurent Hess
23 novembre 2025

L’ASSE n’a pas brillé hier contre Nancy mais elle a assuré l’essentiel en s’imposant. La voilà 2e de Ligue 2, malgré ses errements.

Il n’y a pas eu grand-chose pour se réchauffer hier dans un Chaudron transformé en glacière et privé de son kop sud, mais un éclair de Cardona, en position de hors jeu sur l’ouverture de Davitashvili, et un penalty de Tardieu ont suffi pour que l’ASSE batte une faible équipe de Nancy (2-1). Le promu lorrain, copieusement dominé en première mi-temps, aurait pu espérer en fin de match faire le coup réalisé par Grenoble (1-1) en début de saison, et c’est ce qu’a déploré Horneland au coup de sifflet final.

Horneland a de quoi s’agacer, mais Kilmer Sports aura de quoi renforcer l’ASSE cet hiver

Sans langue de bois, le Norvégien, agacé, a pointé le manque de sérieux de son équipe, son incapacité à être régulière, à jouer de manière intense 90 minutes durant. Du déjà entendu. Les semaines passent et il est difficile de voir une progression chez ces Verts-là, bonifiés hier par le retour de Bernauer plus que par celui d’un Ferreira toujours aussi fébrile dans son couloir, comme Annan de l’autre côté. Malgré un Mercato à plus de 20 M€, l’ASSE est loin d’écraser la Ligue 2 comme on pouvait l’imaginer au coup d’envoi de la saison vu son budget, ses investissements et les moyens beaucoup plus limités de l’ensemble de ses concurrents. Mais au tiers du championnat, elle est tout de même dans les temps puisque son succès d’hier lui a permis de remonter à la 2e place du classement, à 2 points du leader, Troyes. Si la saison s’arrêtait aujourd’hui, l’ASSE serait donc de retour en Ligue 1. Mais pour remonter parmi l’élite, il lui faudra corriger ses lacunes, être plus consistante, plus solide, plus tueuse, moins ronronnante avec le ballon, moins perméable sur les transitions adverses, etc… Cela passera sans doute par quelques ajustements en janvier. Mais à ce niveau-là, il n’y a pas trop de souci à se faire : s’il faut ressortir le chéquier, Larry Tanenbaum ne se fera pas prier. Il faudra simplement espérer que l’argent du milliardaire canadien soit un peu mieux investi. Ce qui ne devrait pas être très compliqué… »

