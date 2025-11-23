Le LOSC et Giroud se relancent contre le Paris FC et font un gros coup… Les 3 choses à retenir du match

Les enseignements à retenir de la très bonne opération du LOSC face au Paris FC ce dimanche soir (4-2).

Ce dimanche, le LOSC s’est fait peur face au Paris FC mais s’est finalement imposé pour faire un très gros coup au classement de Ligue 1, avec un doublé de Giroud, et des buts de Mandi et Broholm sur penalty. Voici les enseignements à tirer de ce match.

Le LOSC stoppe sa série négative

Après deux défaites de suite, le LOSC était embarqué dans une spirale négative. Face à Belgrade en Ligue Europa, puis Strasbourg en Ligue 1, les Dogues ont perdu des points. Plus globalement, Lille comptait 4 défaites en 6 matchs. Bruno Genesio a innové dans sa compo de départ, mais ses hommes se sont tout de même faits peur en encaissant l’ouverture du score dès la 11e minute. Finalement, ses choix ont été payants et la dynamique relancée.

Un gros coup au classement

Avec les défaites de Strasbourg, Monaco, Nice, et le nul de l’OL, le LOSC avait également un gros coup à faire au classement. C’est désormais chose faite. Avec 23 points en 13 matchs, Lille fait un bond de trois marches et prend la 4e place du classement, pour revenir à 5 points du voisin lensois et de l’OM.

Giroud met fin à sa terrible disette

Tube de l’été à Lille, Giroud avait démarré en fanfare avec 3 buts en 5 rencontres. Muet depuis le 25 septembre (en Ligue Europa), il ne parvenait plus à trouver le chemin des filets. Ce soir, il a été associé à Igamane dès le départ, et a mis fin à une série de 59 jours sans marquer. Et de quelle manière. Une belle reprise du gauche pour le 1-1, puis un penalty pour le 2-1.