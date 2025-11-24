Stade Rennais : Habib Beye a déjà ciblé ses deux indésirables pour le mercato !

Le football va vite, très vite. Il y a encore quelques semaines, le Stade Rennais semblait courir droit vers la catastrophe : résultats décevants, vestiaire fracturé et un Habib Beye déjà annoncé sur la sellette. Pourtant, en l’espace de quatre matchs, tout a basculé. Trois victoires, un nul… et soudain, une équipe méconnaissable, retrouvée, plus soudée que jamais.

Mais ce regain de forme n’est pas dû au hasard : il intervient après une décision forte du coach rennais, qui a choisi d’écarter deux joueurs majeurs du groupe professionnel.

Seko Fofana, le feuilleton sans fin

Premier joueur pointé du doigt : Seko Fofana. Revenu en Ligue 1 avec un salaire XXL, le milieu ivoirien est rapidement devenu un sujet sensible à Rennes. Entre performances en dents de scie, états d’âme répétés et tensions internes, Fofana a clairement mis Habib Beye dans une posture délicate.

Au point, selon certaines sources proches du club, de frôler la rupture totale avec l’entraîneur.

Aujourd’hui, la situation est limpide : Fofana n’entre plus dans les plans de Beye, qui privilégie des joueurs plus disciplinés et alignés avec son projet. Le divorce semble consommé.

Ludovic Blas, une saison qui ne décolle pas

Le second indésirable n’est autre que Ludovic Blas, recruté pour apporter créativité et explosivité mais qui peine à convaincre. Trop irrégulier, souvent transparent, l’ancien Nantais n’a jamais véritablement trouvé sa place dans le système mis en place par Beye.

Logiquement relégué sur le banc, il continue tout de même à grappiller du temps de jeu… et a même retrouvé le chemin des filets lors du dernier match. Une éclaircie, mais insuffisante pour inverser la tendance.

Habib Beye a tranché pour le mercato

Alors que le mercato d’hiver approche, la situation des deux joueurs ne laisse presque plus de place au doute. Ni Fofana ni Blas ne semblent avoir l’avenir rose sous les ordres d’Habib Beye.

Le coach rennais mise sur un groupe soudé, discipliné et accrocheur, et ne considère plus ces deux éléments comme fiables dans la dynamique actuelle.

Pour eux, un départ paraît désormais inéluctable : manque de confiance, temps de jeu réduit, concurrence féroce… tout penche vers une séparation dès janvier. Reste à savoir qui se positionnera et à quel prix.

Une décision forte… mais payante

En écartant deux joueurs pourtant censés être des cadres, Habib Beye a pris un risque. Mais le bilan est clair : le Stade Rennais va mieux, joue mieux, vit mieux.

Et si le mercato s’annonce mouvementé, il pourrait surtout offrir à Rennes l’opportunité de tourner définitivement la page… et de continuer sur sa belle dynamique.