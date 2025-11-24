ASSE : Un match décisif pour le titre en Ligue 2 ce soir !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Stade Rennais : Habib Beye a déjà ciblé ses deux indésirables pour le mercato !

Stade Rennais : Habib Beye a déjà ciblé ses deux indésirables pour le mercato !
Louis Chrestian
24 novembre 2025

Le football va vite, très vite. Il y a encore quelques semaines, le Stade Rennais semblait courir droit vers la catastrophe : résultats décevants, vestiaire fracturé et un Habib Beye déjà annoncé sur la sellette. Pourtant, en l’espace de quatre matchs, tout a basculé. Trois victoires, un nul… et soudain, une équipe méconnaissable, retrouvée, plus soudée que jamais.
Mais ce regain de forme n’est pas dû au hasard : il intervient après une décision forte du coach rennais, qui a choisi d’écarter deux joueurs majeurs du groupe professionnel.

Seko Fofana, le feuilleton sans fin

Premier joueur pointé du doigt : Seko Fofana. Revenu en Ligue 1 avec un salaire XXL, le milieu ivoirien est rapidement devenu un sujet sensible à Rennes. Entre performances en dents de scie, états d’âme répétés et tensions internes, Fofana a clairement mis Habib Beye dans une posture délicate.
Au point, selon certaines sources proches du club, de frôler la rupture totale avec l’entraîneur.

Aujourd’hui, la situation est limpide : Fofana n’entre plus dans les plans de Beye, qui privilégie des joueurs plus disciplinés et alignés avec son projet. Le divorce semble consommé.

Ludovic Blas, une saison qui ne décolle pas

Le second indésirable n’est autre que Ludovic Blas, recruté pour apporter créativité et explosivité mais qui peine à convaincre. Trop irrégulier, souvent transparent, l’ancien Nantais n’a jamais véritablement trouvé sa place dans le système mis en place par Beye.
Logiquement relégué sur le banc, il continue tout de même à grappiller du temps de jeu… et a même retrouvé le chemin des filets lors du dernier match. Une éclaircie, mais insuffisante pour inverser la tendance.

Habib Beye a tranché pour le mercato

Alors que le mercato d’hiver approche, la situation des deux joueurs ne laisse presque plus de place au doute. Ni Fofana ni Blas ne semblent avoir l’avenir rose sous les ordres d’Habib Beye.
Le coach rennais mise sur un groupe soudé, discipliné et accrocheur, et ne considère plus ces deux éléments comme fiables dans la dynamique actuelle.

Pour eux, un départ paraît désormais inéluctable : manque de confiance, temps de jeu réduit, concurrence féroce… tout penche vers une séparation dès janvier. Reste à savoir qui se positionnera et à quel prix.

Une décision forte… mais payante

En écartant deux joueurs pourtant censés être des cadres, Habib Beye a pris un risque. Mais le bilan est clair : le Stade Rennais va mieux, joue mieux, vit mieux.
Et si le mercato s’annonce mouvementé, il pourrait surtout offrir à Rennes l’opportunité de tourner définitivement la page… et de continuer sur sa belle dynamique.

MercatoStade Rennais
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

ASSE : Un match décisif pour le titre en Ligue 2 ce soir !
ASSE...

ASSE : Un match décisif pour le titre en Ligue 2 ce soir !

Par Louis Chrestian
Stade Rennais : Habib Beye a déjà ciblé ses deux indésirables pour le mercato !
Mercato...

Stade Rennais : Habib Beye a déjà ciblé ses deux indésirables pour le mercato !

Par Louis Chrestian
Ex-OM : Elye Wahi en crise totale, Francfort veut déjà tourner la page !
Ligue 1...

Ex-OM : Elye Wahi en crise totale, Francfort veut déjà tourner la page !

Par Louis Chrestian
Real Madrid : Xabi Alonso déjà sur le départ ?
Real Madrid...

Real Madrid : Xabi Alonso déjà sur le départ ?

Par Louis Chrestian
PSG Mercato : Beraldo, stop ou encore ?
Mercato...

PSG Mercato : Beraldo, stop ou encore ?

Par Laurent Hess
RC Lens : Angers privé du monstre Koffi contre les Sang et Or ? La réponse est connue
Ligue 1...

RC Lens : Angers privé du monstre Koffi contre les Sang et Or ? La réponse est connue

Par William Tertrin
ASSE Mercato : l’arrivée d’un nouveau gardien cet hiver fait débat
ASSE...

ASSE Mercato : l’arrivée d’un nouveau gardien cet hiver fait débat

Par Laurent Hess
Le Real Madrid prend un point à Elche et confirme son coup de mou… Les 3 choses à retenir du match
Liga...

Le Real Madrid prend un point à Elche et confirme son coup de mou… Les 3 choses à retenir du match

Par William Tertrin
Le LOSC et Giroud se relancent contre le Paris FC et font un gros coup… Les 3 choses à retenir du match
Ligue 1...

Le LOSC et Giroud se relancent contre le Paris FC et font un gros coup… Les 3 choses à retenir du match

Par William Tertrin
ASSE : Lubomir Moravcik aurait pu signer à l’OM… et à l’OL !
ASSE...

ASSE : Lubomir Moravcik aurait pu signer à l’OM… et à l’OL !

Par Laurent Hess
Ancien attaquant de l'OM et du RC Lens, Elye Wahi évolue désormais à Francfort.
Mercato...

OM, RC Lens Mercato : un gros clash sur le point de précipiter le retour de Wahi en Ligue 1 ?

Par William Tertrin
Luis Castro avant le match entre le FC Nantes et le FC Metz.
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro en colère et impuissant, les dirigeants prêts à trancher ?

Par William Tertrin
ASSE : les Verts trop mous du genou, un cadre d’Horneland s’agace
AS Nancy Lorraine...

ASSE : les Verts trop mous du genou, un cadre d’Horneland s’agace

Par Laurent Hess
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, avant le match à Lyon.
Ligue 1...

PSG Mercato : Luis Enrique refuse un transfert de folie et en dévoile la raison

Par William Tertrin
Bruno Genesio (LOSC)
Ligue 1...

LOSC : la compo de Bruno Genesio pour affronter le Paris FC

Par William Tertrin
Xabi Alonso lors d'un match du Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter Elche

Par William Tertrin
OL : ce qu’il fallait éviter à tout prix contre Auxerre… les Lyonnais l’ont fait
Ligue 1...

OL : ce qu’il fallait éviter à tout prix contre Auxerre… les Lyonnais l’ont fait

Par William Tertrin
Stade Rennais : Lepaul révèle sa recette secrète… et ça n’a rien à voir avec le foot
Ligue 1...

Stade Rennais : Lepaul révèle sa recette secrète… et ça n’a rien à voir avec le foot

Par William Tertrin
De zéro à héros, Awaziem sauve le FC Nantes face à Lorient… les notes des Canaris
FC Nantes...

De zéro à héros, Awaziem sauve le FC Nantes face à Lorient… les notes des Canaris

Par William Tertrin
RC Lens : faut-il s’inquiéter pour Florian Thauvin ?
Ligue 1...

RC Lens : faut-il s’inquiéter pour Florian Thauvin ?

Par Laurent Hess
ASSE : une légende des Verts glisse un conseil Mercato à Kilmer Sports
ASSE...

ASSE : une légende des Verts glisse un conseil Mercato à Kilmer Sports

Par Laurent Hess
RC Lens : Sage a fait un joli cadeau à un de ses joueurs après Strasbourg
Ligue 1...

RC Lens : Sage a fait un joli cadeau à un de ses joueurs après Strasbourg

Par William Tertrin
Stade Rennais : a-t-on été trop dur avec Habib Beye ?
Ligue 1...

Stade Rennais : a-t-on été trop dur avec Habib Beye ?

Par Laurent Hess
RC Lens : Thomasson félicite Ganiou et le joli coup tactique de Pierre Sage
Ligue 1...

RC Lens : Thomasson félicite Ganiou et le joli coup tactique de Pierre Sage

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet