Cela fait un mois que Nicki Nicole et Lamine Yamal se sont séparés. Depuis, l’ailier du FC Barcelone cartonne alors que le Real Madrid ne gagne plus !

Il y a un peu moins d’un mois, Nicki Nicole officialisait sa rupture avec Lamine Yamal. Dans la foulée, l’ailier du FC Barcelone mettait un terme aux rumeurs d’infidélité. Et se reconcentrait sur le football, ce que ses dirigeants et Hansi Flick appelaient de tous leurs vœux. C’est que, depuis qu’il avait révélé au grand jour sa relation avec la rappeuse argentine, Yamal était moins performant sur le terrain, en plus d’être blessé (pubalgie) et trop présent sur les réseaux sociaux. De toute évidence, cette rupture lui a fait le plus grand bien !

Le Real n’a plus gagné depuis sa rupture !

Un compte X a fait un constat marrant : depuis la rupture de Lamine Yamal, le FC Barcelone n’a plus perdu un match alors que le Real Madrid n’en a plus gagné un seul ! Dans le détail, cela donne un nul à Bruges (3-3), une victoire à Vigo (4-2) et un carton sur l’Athletic Bilbao (4-0), samedi, après les deux semaines de coupure internationale. Du côté du Real Madrid, il y a eu la défaite à Liverpool (0-1) en Champions League, le nul sur la pelouse du Rayo Vallecano (0-0) et un autre, hier dimanche, à Elche (2-2).

Nicki Nicole chat noir du FC Barcelone, c’est avéré puisque les Blaugranas tournaient au ralenti lorsqu’elle était avec Lamine Yamal et qu’ils carburent depuis leur rupture. Mais il semblerait que l’Argentine porte également la poisse au Real Madrid… elle que la rumeur avait envoyé dans les bras de son compatriote merengue Franco Mastantuono !