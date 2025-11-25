Malgré des rumeurs de départ, Luis Castro ne serait pas menacé à court terme, mais sa crédibilité est entamée sur le banc du FC Nantes.

Le calme apparent cache une vraie tension en interne. Après une série Metz – Le Havre – Lorient particulièrement décevante, Luis Castro voit sa situation se fragiliser au FC Nantes. Selon L’Équipe, l’entraîneur portugais ne serait pas sur la sellette immédiate malgré les rumeurs de départ évoquées hier par Ouest-France.

Mais une chose est claire : le crédit de Castro s’est fortement érodé en interne. Le problème ne tient pas seulement aux résultats, mais également aux choix tactiques qui interrogeraient de plus en plus dans le giron du club.

Pourquoi maintenir ce 4-3-3 lisible par tous ?

Le 4-3-3, rigidement conservé malgré son manque d’efficacité, est désormais clairement analysé par les adversaires. Et certaines options perturbent même au sein du club. Pourquoi maintenir une sentinelle si basse en phase défensive, coupant parfois le bloc en deux ? Pourquoi positionner des relayeurs si haut lors des sorties de balle, au risque de laisser des espaces béants en transition adverse ?

Autant de questions qui alimentent le scepticisme autour de Castro, dont les réponses tardent à se voir sur le terrain. Pas en danger immédiat, certes. Mais si les résultats ne s’améliorent pas rapidement, la réflexion pourrait vite prendre une tournure plus radicale. Le FC Nantes a encore du temps, mais plus vraiment le luxe d’attendre.