Stade Rennais : avant le Mercato, Beye pêche du très lourd en Ligue 1

Avant l’ouverture officielle du mercato hivernal, le 1er janvier 2026, le Stade Rennais d’Habib Beye carbure contre les grosses cylindrées de Ligue 1. Faut-il donc recruter ?

Après une période compliquée, le Stade Rennais a redressé la barre de manière assez spectaculaire. La faute au coaching du décrié Habib Beye, qui a su opérer les bons choix pour remobiliser un vestiaire dans le doute.

Cette spirale positive se matérialise notamment par des résultats criants contre les cadors du championnat : le Stade Rennais affiche un bilan impressionnant cette saison face aux équipes du Top 8 de Ligue 1. Sur cinq confrontations, le club breton a remporté quatre victoires et concédé un seul match nul !

Le Stade Rennais carbure contre les gros de L1

Une performance qui n’avait plus été réalisée depuis décembre 2023-février 2024, période où Rennes avait enchaîné six succès consécutifs dans l’élite.

Avec ce bilan flatteur contre les cadors et un effectif qui prend confiance, le Stade Rennais se positionne comme l’un des prétendants sérieux pour le haut du tableau et l’Europe, objectif affichée de la famille Pinault cet été.