RC Lens Mercato : un titulaire de Sage sur le départ en janvier ?
Stade Rennais : Pierre Ménès salue l’attribut très viril d’Habib Beye

Pierre Ménès au stade Raymond Kopa avant un match du SCO d'Angers.
Raphaël Nouet
24 novembre 2025

Dans une vidéo, Pierre Ménès a salué les choix audacieux d’Habib Beye ayant permis au Stade Rennais de repartir de l’avant avec maestria.

Il y a un mois, le Stade Rennais était au fond du trou. Depuis, il a cartonné deux Européens au Roazhon Park (4-1 contre Strasbourg et Monaco) et battu un ambitieux de Ligue 1 (1-0 sur la pelouse du Paris FC). Une résurrection qui lui permet de pointer à la 6e place du classement. Dans son rendez-vous avec les supporters, Pierre Ménès a salué les choix forts d’Habib Beye ayant permis au SRFC de repartir de l’avant.

« Habib a eu les balloches de faire des vrais choix »

« Le fait de se retrouver dos au mur a fait qu’Habib a eu les balloches de faire des vrais choix, à savoir se passer de Fofana, de Blas. Il a aussi eu le courage d’aligner des jeunes, comme Aït Boudlal en défense, Cissé qui jouait très peu en début de saison et qui commence à revenir, Meïté devant… Il a aussi mis Merlin sur le banc. Il fait des choix et ils se sont avérés payants. »

« Ca a commencé par un super match contre Strasbourg (4-1), une victoire pleine de réussite sur la pelouse du Paris FC (1-0) – mais la réussite se provoque – et ce carton sur Monaco (4-1). En plus, dans ce championnat serré, trois victoires de suite te permettent de repositionner tout de suite dans le haut du classement, donc bravo à lui. »

Ligue 1Stade Rennais
Par Fabien Chorlet