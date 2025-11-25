Révélé au Stade Rennais et promis à un très grand avenir, le jeune défenseur central Abdelhamid Aït-Boudlal (19 ans) serait proche de prolonger avec le club breton.

Le Stade Rennais s’apprête à sécuriser l’un des plus grands talents de sa formation. Révélé cette saison, Abdelhamid Aït-Boudlal serait proche de prolonger son contrat avec le club breton. Une décision stratégique dévoilée par L’Équipe, qui prouve que son potentiel séduit en interne comme à l’étranger.

Aït-Boudlal va prolonger à Rennes

Auteur de son premier but en Ligue 1 face à Nice le 26 octobre (défaite 1–2) sur une tête puissante, le jeune défenseur central du Stade Rennais a franchi un nouveau cap le 18 novembre dernier, lorsqu’il a profité de la blessure de Nayef Aguerd pour connaître sa première sélection avec le Maroc lors d’un match amical face à l’Ouganda (4–0). Une ascension fulgurante, au point que sa participation à la prochaine CAN (21 décembre 2025 – 18 janvier 2026) est désormais une possibilité très sérieuse.

Des cadors européens au portillon

Samedi soir, Habib Beye a tenu à tempérer l’emballement tout en confirmant le potentiel du joueur : « C’est un 2006 qui fera encore des erreurs et il faudra les accepter. Il est en tout cas dans un bon moment, il faut le laisser grandir. » Sous contrat jusqu’en 2028, Aït-Boudlal pourrait donc rapidement prolonger pour s’inscrire encore plus dans la durée avec Rennes, qui veut absolument éviter une fuite prématurée de son nouveau diamant défensif. Le club breton avance en silence, mais une chose est sûre : s’il continue sur cette voie, Abdelhamid Aït-Boudlal pourrait bien devenir l’un des défenseurs centraux les plus convoités d’Europe. Des grands clubs européens sont déjà venus aux renseignements…