La FIFA a dévoilé la composition des chapeaux pour tirage au sort de la Coupe du monde 2026, qui aura lieu le 5 décembre. Voici à quoi pourraient ressembler le meilleur et le pire tirage pour les Bleus.

C’est une nouvelle étape de franchie vers la Coupe du monde 2026. Après la fin des éliminatoires et avant les barrages, la FIFA a dévoilé la composition des chapeaux qui permettront d’effectuer le tirage au sort du premier tour. Celui-ci aura lieu le 5 décembre. Bonne nouvelle – mais ce n’est pas une surprise -, l’équipe de France figure dans le premier, ce qui lui assure trois premiers matches assez simples sur le papier lors de la compétition qui se déroulera aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada l’été prochain.

Même le « pire tirage » n’est pas très effrayant !

Les quatre chapeaux sont les suivants :

Chapeau 1 : Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, FRANCE, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne

Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, République de Corée, Équateur, Autriche, Australie

Chapeau 3 : Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d’Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Afrique du Sud

Chapeau 4 : Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, vainqueurs des barrages européens A, B, C et D, vainqueurs du Tournoi de barrage de la FIFA 1 et 2

En jouant un peu à football-fiction, le tirage le plus facile (sur le papier) pour l’équipe de France pourrait être l’Iran, l’Ouzbékistan ou le Qatar et le Cap-Vert. Le plus difficile serait la Croatie ou le Maroc, la Norvège et l’Italie, si elle parvient à remporter son barrage. Mais, même si elle devait avoir peu de chances au tirage, la France aurait de très bonnes chances de terminer à l’une des deux premières places. Car elle traversera l’Atlantique avec l’ambition de coudre une troisième étoile sur son maillot.