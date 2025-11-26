PSG Mercato : Luis Enrique se prend un stop pour un international français
Revue de presse : coup dur pour Pogba, un joueur de MU arrive en L1, un Rennais courtisé !

Paul Pogba
Raphaël Nouet
26 novembre 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : Mainoo (MU) dans le viseur !

Selon Ekrem Konur, l’AS Monaco ferait partie des clubs intéressés par Kobbie Mainoo, qui devrait être prêté par Manchester United en janvier. Mais le club de la Principauté est loin d’être le favori. Le Napoli d’Antonio Conte serait en pole, devant une concurrence incarnée par l’ASM, donc, mais aussi Brighton, West Ham, le RB Leipzig, l’Ajax Amsterdam, la Lazio Rome, la Juventus Turin, l’AC Milan et le Borussia Dortmund.

AS Monaco : pas encore de première titularisation pour Pogba

Toujours du côté de Monaco, Sébastien Pocognoli nous a annoncé ce mardi en conférence de presse d’avant-match que Paul Pogba ne serait pas titulaire ce mercredi (18h45) contre Pafos. « Il va bien, il s’entraîne sans problème et on est dans la continuité de ce qui était prévu. Il a fait son retour contre Rennes, donc l’idée c’est de poursuivre étape par étape, d’évaluer son niveau physique et voir ce qu’il peut apporter à l’équipe. Si les semaines d’entraînement s’enchaînent, on aura certainement l’occasion de le voir plus longtemps sur le terrain. »

Mais aussi…

OGC Nice : un premier renfort en provenance de MU

Ineos désormais actionnaire minoritaire de Manchester United, des échanges de joueurs avec l’OGC Nice, à l’image de ce que font Chelsea et le RC Strasbourg, vont avoir lieu. Un premier est ficelé. Il s’agit du prêt du jeune latéral gauche paraguayen Diego Leon (18 ans), qui sera effectif en janvier. Franck Haise, qui réclame des renforts, va être entendu.

Stade Rennais : l’AS Roma revient à la charge pour Embolo

Arrivé l’été dernier au Stade Rennais, Breel Embolo fait déjà fait l’objet de rumeurs de départ. Et selon L’Équipe, l’avant-centre suisse serait sur les tablettes. Déjà intéressé lors du dernier mercato estival par l’ancien Monégasque, le club italien aurait déjà pris des renseignements sur la situation du joueur de 28 ans.

Le Havre : le HAC sanctionné par la DNCG !

Le Havre repassait ce mardi devant la DNCG. Et le gendarme financier du football français a décidé de maintenir l’encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation du club normand. Une décision déjà prise par l’instance le 11 juillet dernier.

AS MonacoLigue 1OGC NiceStade Rennais
#A la une#MELTING-CLUBS

