PSG – Tottenham : une surprise en attaque dans la compo de Luis Enrique !

Voici les compos probables du match de la cinquième journée de phase de ligue de la Ligue des Champions entre le PSG et Tottenham.

Après sa défaite face au Bayern Munich (1-2) lors du dernier match de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se doit de se racheter ce mercredi (21h) face à Tottenham, à l’occasion de la cinquième journée de phase de ligue de la C1.

Pour ce choc, Luis Enrique est toujours privé d’Achraf Hakimi, Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Selon L’Équipe, c’est Warren Zaïre-Emery qui devrait remplacer le Marocain au poste de latéral droit, tandis que Kang-In Lee, buteur le week-end dernier face au Havre (3-0), devrait être titulaire à la surprise générale en attaque aux côtés de Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia. Le Sud-Coréen devrait donc être préféré à Gonçalo Ramos ou encore Senny Mayulu.

Les compos probables

PSG : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes – Vitinha, Neves, Ruiz – Lee, Barcola, Kvaratskhelia.

Tottenham : Vicario – Porro, Romero, Van de Ven, Udogie – Palhinha, Bentancur – Kudus, Simons, Odobert – Kolo Muani.