FC Nantes : Luis Castro sur la sellette, c’est confirmé !

Luis Castro serait de plus en plus fragilisé du côté du FC Nantes.

Sur une série de quatre matchs consécutifs sans victoire, le FC Nantes est dans une mauvaise passe. Dans ce contexte, Luis Castro serait sur la sellette. Arrivé l’été dernier sur le banc des Canaris, l’entraîneur portugais pourrait bientôt payer les mauvais résultats du club des bords de l’Erdre.

Luis Castro viré d’ici Noël ?

Dans le podcast Sans Contrôle, les journalistes de Ouest-France ont fait le point sur l’avenir de Luis Castro. Et ils confirment que le siège devient de plus en plus chaud pour l’ancien coach de Dunkerque. « Il y a une semaine, on vous disait que Luis Castro sera là normalement à Noël. Mais le match de dimanche a vraiment vraiment inquiété la direction du FC Nantes. C’est un peu la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Franck Kita et ses collaborateurs se posent des questions. C’est clair et net », a lâché David Phelippeau.

« La fragilité du coach est accentué. On ne dit pas qu’il va partir demain, mais on dit qu’il est de plus en plus fragile », a poursuivi Simon Reungoat. Luis Castro va donc jouer gros ce dimanche (20h45) sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, en match de clôture de la 14e journée de Ligue 1.