RC Lens : bonne nouvelle confirmée avant Angers !

C’est confirmé, Hervé Koffi, prêté cette saison au SCO d’Angers par le RC Lens, ne pourra pas jouer ce week-end face aux Lensois.

Sur une dynamique impressionnante de six victoires lors de ses sept derniers matchs, le RC Lens se déplace ce dimanche (17h15) sur la pelouse d’Angers, pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Prêté cette saison sans option d’achat au SCO par le Racing, Hervé Koffi retrouvera les Sang et Or en marge de cette rencontre… mais sur la pelouse.

Koffi ne jouera pas face au RC Lens

Et pour cause, le gardien burkinabé ne pourra pas jouer ce match. Comme annoncé par le directeur sportif angevin, Laurent Boissier, l’été dernier au moment de sa signature, un accord entre les deux clubs empêche Hervé Koffi de participer aux deux rencontres de la saison face aux Sang et Or. Une précision confirmée par le RC Lens auprès de nos confrères de La Voix du Nord.

C’est plutôt une bonne nouvelle pour Pierre Sage et ses hommes tant l’ancien portier de Charleroi revit cette saison du côté d’Angers, lui qui reste sur deux clean-sheets consécutifs.