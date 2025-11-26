PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Tottenham, avec une grosse surprise

Voici les compos officielles du choc entre le PSG et Tottenham pour la 5e journée de Ligue des Champions.

Ce mercredi soir, le PSG reçoit Tottenham à l’occasion du choc de la 5e journée de la Ligue des Champions. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Luis Enrique et Thomas Frank. Côté parisien, le jeune Quentin Ndjantou (18 ans) est aligné en pointe aux côtés de Barcola et Kvaratskhelia. Coup d’envoi à 21 heures au Parc des Princes.

Les compos officielles

PSG : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (cap), Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Barcola, Ndjantou, Kvaratskhelia.

Tottenham : Vicario – Porro, Gray, Romero (cap), van de Ven, Spence – Sarr, Bergvall, Bentancur – Richarlison, Kolo Muani.







