Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter l’Olympiakos

Voici les compos officielles du choc entre l’Olympiakos et le Real Madrid pour la 5e journée de Ligue des Champions.

Ce mercredi soir, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de l’Olympiakos à l’occasion de la 5e journée de la Ligue des Champions. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par José Luis Mendilibar et Xabi Alonso, qui a d’ailleurs titularisé le latéral gauche Ferland Mendy (son dernier match remonte au 26 avril dernier). Coup d’envoi à 21 heures au stade Karaïskakis.

Les compos officielles

Olympiakos : Tzolakis – Rodinei, Retsos (cap), Pirola, Ortega – Mouzakitis, Garcia – Podence, Chiquinho, Martins – El Kaabi.

Real Madrid : Lunin – Alexander-Arnold, Asencio, Carreras, Mendy – Valverde (cap), Tchouaméni, Camavinga – Güler – Mbappé, Vinicius.