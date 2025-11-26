Mbappé magistral, une défense aux abois… les notes du Real Madrid face à l’Olympiakos (3-4)
PSG – Tottenham : Paris domine les Spurs après un match fou, les notes des Parisiens

La joie de Vitinha
Fabien Chorlet
26 novembre 2025

Porté par un triplé de Vitinha, le PSG s’est imposé ce mercredi sur sa pelouse face à Tottenham (5-3), à l’occasion de la cinquième journée de phase de ligue de la Ligue des Champions.

Battu par le Bayern Munich (1-2) lors du dernier match de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a renoué avec la victoire dans la compétition en dominant ce mercredi Tottenham (5-3) au terme d’un match fou et riche en buts.

Menés par deux fois après les buts de Richarlison (35e) et Randal Kolo Muani (50e), le PSG s’en ai remis à chaque fois à Vitinha pour égaliser (53e, 59e). Déchaînés après le deuxième but du Portugais, les Parisiens ont pris les commandes du match grâce aux réalisations de Fabian Ruiz (53e) et Willian Pacho (65e). Auteur de son deuxième but de la soirée (72e), Randal Kolo Muani a relancé le suspense pour les Spurs. Suspense tué quelques minutes plus tard par Vitinha, qui s’est offert sur pénalty le premier triplé de sa carrière (76e s.p). Grâce à cette victoire, les hommes de Luis Enrique passent deuxièmes au classement de cette phase de ligue de la Ligue des Champions.

Les notes des Parisiens 

Lucas Chevalier (3) : Coupable sur le deuxième but des Spurs inscrit par Randal Kolo Muani (50e), manquant sa sortie après le corner, le portier parisien n’a pas été très inspiré ce soir.

Warren Zaïre-Emery (5) : Replacé latéral droit en l’absence d’Achraf Hakimi, le Français a fait un bon début de match, jouant très haut sur le terrain, puis s’est montré un peu moins en vue offensivement. Défensivement, il a souvent été pris sur son côté, et notamment sur le but de Richarlison (35e). 

Marquinhos (6) : Pour son 500e match sous le maillot parisien, le Brésilien a été globalement bon, même s’il a parfois semblé dépassé physiquement.

Willian Pacho (7) : L’Équatorien a été très solide défensivement tout au long du match, hormis sur le deuxième but de Randal Kolo Muani (72e), et s’est offert un but sur corner (65e).

Nuno Mendes (3) : Assez discret offensivement, le latéral gauche parisien ne semblait pas dans son assiette ce soir. Et défensivement, il est quelque peu fautif sur le but de Richarlison (35e) en laissant trop d’espaces à Randal Kolo Muani. Remplacé à la mi-temps par Lucas Hernandez (4). Décisif par son pressing sur le but de Fabian Ruiz (59e), l’international français a ensuite été trop tendre sur le deuxième but de Randal Kolo Muani (72e), puis a pris un carton rouge stupide en fin de match (90+3e).

Vitinha (9) : Auteur d’un triplé, le Portugais est incontestablement l’homme de ce match. L’ancien joueur de Porto a illuminé le match de son talent en marquant les deux buts égalisateurs de deux frappes splendides de l’extérieur de la surface (45e, 53e), puis a parfaitement transformé un pénalty (77e) pour s’offrir le premier triplé de sa carrière. Seul bémol : sa perte de balle qui amène la quatrième but de Tottenham (72e). Remplacé par Illya Zabarnyi (90+4e).

Joao Neves (6) : Buteur lors des trois derniers matchs toutes compétitions confondues, l’ancien joueur de Benfica n’a pas marqué ce soir, mais il a été précieux dans la récupération et le combat. 

Fabian Ruiz (7) : L’Espagnol a été bon dans le jeu, faisant parfaitement le lien entre la défense et l’attaque, et s’est montré décisif en marquant le troisième but de son équipe (59e). 

Bradley Barcola (3) : Imprécis dans tout ce qu’il a entrepris, à l’image de son occasion raté au retour des vestiaires (52e), l’ancien Lyonnais a été très décevant. Remplacé par Kang-In Lee (56e). 

Khvicha Kvaratskhelia (6) : Passeur décisif pour le deuxième but parisien (53e), le Géorgien a livré une belle prestation et a souvent fait lever le Parc des Princes par ses chevauchées. Il aurait mérité de conclure son match par un but. Remplacé par Ousmane Dembélé (79e).

Quentin Ndjantou (5) : Titularisé à la surprise générale par Luis Enrique, le jeune attaquant français s’est montré très disponible, mais a eu pas mal de déchets techniques, surtout à l’approche du but de Vicario. Il s’est quand même montré décisif, étant passeur décisif pour le premier but de Vitinha (45e). Remplacé par Gonçalo Ramos (79e).

Par Fabien Chorlet, au Parc des Princes.

Ligue des champions
