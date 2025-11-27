FC Barcelone : un nouveau Lamine Yamal de 11 ans pousse au Barça, ses stats sont lunaires !

Le FC Barcelone fonde de gros espoirs sur Destiny Kosiso, qui n’a pas encore 12 ans…

Lamine Yamal pourrait bien faire des émules au FC Barcelone. En effet, à seulement 11 ans, le très jeune Destiny Kosiso impressionne déjà au centre de formation du Barça. A tel point que le célèbre agent Pini Zahavi le conseille déjà, et qu’il vient de signer son premier contrat avec Nike.

145 buts en 52 matchs pour le nouveau prodige du FC Barcelone

Fils de l’ancien joueur nigérian Ejike Paschal, le prodige est né en 2014 a il marqué 145 buts en 52 matchs la saison passée chez les moins de 12 ans du FC Barcelone, comme le rapporte Marca. C’est sept de plus que Lamine Yamal, deuxième du Ballon d’or 2025, lorsqu’il évoluait dans cette catégorie d’âge. Pour sa première année avec l’équipe à 11 des moins de 12 ans du FC Barcelone, Destiny Kosiso compile déjà 16 buts en 9 matchs. A noter que deux de ses frères, David Obinna (17 ans) et Divine Ikenna (16 ans), ont également fait partie du centre de formation du FC Barcelone. « Une nouvelle aventure commence pour Destiny Kosiso. A seulement 11 ans, Destiny a déjà signé un contrat avec Nike la semaine dernière. Il est jeune. Il est talentueux. Et il est déjà en train de le faire », a partagé Gol International Ltd, l’agence de Pini Zahavi.