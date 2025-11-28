Revue de presse : Haise ou Maurice, quel fusible pour INEOS à l’OGC Nice ?

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

L’OGC Nice a sombré à Porto, Florian Maurice montré du doigt

L’OGC Nice pouvait égaler la pire série d’un club français en Coupe d’Europe en cas de 17e match consécutif sans victoire jeudi soir à Porto. Et le cauchemar s’est poursuivi pour les Aiglons qui ont encaissé un but après 18 secondes de jeu. Après une perte de balle de Terem Moffi, Gabri Veiga a trouvé le chemin des filets sur une frappe déviée par Dante. L’OGC Nice s’est finalement incliné logiquement (0-3). La 5e défaite en autant de matchs pour les hommes de Franck Haise, battus précédemment par la Roma (2-1), Fenerbahçe (2-1), le Celta Vigo (2-1) et Fribourg (3-1).

Selon Patrick Juillard, journaliste à Sport 365, l’artisan numéro 1 du fiasco se nomme Florian Maurice. « Oui, INEOS a délaissé le club. Oui, le nouveau président n' »imprime » pas. Oui, le coach surestime parfois ses joueurs. Mais le principal responsable de la déliquescence de l’#OGCNice est le directeur sportif, qui a complètement raté le mercato estival. STOP ! »

Maurice désavoué par Haise

Selon le journaliste, la compo de Franck Haise hier soir à Porto sonne comme un désaveu pour l’ancien lyonnais… « Deux recrues de l’été seulement sont titulaires avec l’#OGCNice ce jeudi à Porto : Diouf et Vanhoutte. Un total désaveu pour Florian Maurice et ses 30 millions d’euros les plus mal dépensés de l’histoire du club. À quand un changement de directeur sportif ? » La question pourrait bien se poser, en effet. Surtout qu’Haise est protégé par son juteux contrat…