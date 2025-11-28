PSG, Real Madrid Mercato : Sergio Ramos a pris une grande décision pour son avenir

L’ancien capitaine du Real Madrid et de la Roja Sergio Ramos est en fin de contrat au Mexique, à 39 ans…

Le rideau pourrait bientôt tomber sur l’aventure mexicaine de Sergio Ramos. Arrivé à Monterrey en début d’année, le défenseur espagnol ne devrait pas prolonger son bail chez les Rayados, alors même qu’il demeure une figure centrale de l’effectif et que le club vise encore le titre.

Sergio Ramos sur le point de tourner la page au Mexique

À 39 ans, Ramos ne manque ni d’ambition, ni de passion pour le terrain. Malgré un attachement rapidement affiché au Mexique, la légende ibérique aurait tranché : il souhaite poursuivre sa carrière sous d’autres horizons, refusant l’option d’un retrait en douceur. Monterrey rêvait pourtant de s’offrir ses services sur le long terme, preuve que son impact a dépassé la simple opération séduction.

Le président José Antonio Noriega a reconnu les discussions autour d’une prolongation mais Ramos rêve d’un nouveau défi. Sur la pelouse, l’Andalou continue d’assumer le brassard et son double rôle de boss défensif et de facteur X sur coups de pied arrêtés. Son apport, à la fois technique et mental, a permis à Monterrey de rester dans la course pour le championnat mexicain – un parcours qui peut encore lui offrir un dernier trophée en Liga MX. À l’aube de ses 40 ans, l’ancien capitaine du Real Madrid défie le temps et conserve intacte sa motivation à évoluer au plus haut niveau. Ce départ annoncé soulève des questions bien au-delà du Mexique : quel club, sur le Vieux Continent ou ailleurs, sera prêt à accueillir l’expérience et la rage de vaincre de l’Andalou ?