Stade Rennais – Mercato : Embolo vers un départ pour ouvrir la porte à Lucas Stassin ?

Le mercato pourrait rapidement s’agiter du côté du Stade Rennais. Alors que Breel Embolo s’est parfaitement intégré depuis son arrivée cet été, l’attaquant suisse voit revenir un intérêt persistant… venant de l’Italie. Courtisé par l’AS Roma avant de rejoindre Rennes, Embolo reste suivi par le club romain, même si aucun contact n’a été établi pour le moment, comme le révèle L’Équipe.

Recruté pour 15 M€ en provenance de l’AS Monaco, Embolo s’est montré décisif avec 4 buts en 10 matchs. Une efficacité intéressante, mais pas suffisante pour écarter l’idée d’un départ si une belle offre venait à tomber. Et surtout, cette éventualité pourrait libérer une place pour une piste déjà ciblée par Habib Beye : Lucas Stassin.

Lucas Stassin, l’opportunité qui attire Rennes

Le jeune buteur belge de l’AS Saint-Étienne vit une saison compliquée. Désireux de partir dès l’été dernier, Stassin a depuis confirmé son envie de quitter le Forez, frustré par son temps de jeu et son manque d’efficacité. Muet depuis plusieurs matchs, il n’est plus motivé à l’idée de jouer pour l’ASSE et cherche une porte de sortie.

Habib Beye, qui apprécie son profil, verrait en Stassin un pari d’avenir, surtout en cas de départ d’un élément majeur dans le secteur offensif. Rennes pourrait ainsi profiter de la situation pour récupérer un jeune joueur sous-côté, encore prometteur malgré son passage à vide.

Un jeu de chaises musicales à prévoir ?

Entre :

Une Roma qui garde Embolo dans le viseur,

Un Stade Rennais toujours attentif aux opportunités,

Et un Stassin plus proche que jamais d’un départ,

Tout laisse penser que les prochaines semaines pourraient voir se dessiner un mouvement en chaîne.

Rennes n’a rien bouclé, Rome n’a pas encore avancé, et Saint-Étienne attend une ouverture… mais les planètes pourraient s’aligner très rapidement.

Le dossier reste ouvert et pourrait devenir l’un des feuilletons du prochain mercato.