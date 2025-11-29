OM : la sublime compagne d’Alexis Sanchez révèle un secret bien gardé (vidéo)

L’épouse de l’ancien buteur de l’OM est passée à confesse…

La jeune épouse d’Alexis Sanchez, le top model Alexandra Litvinova, vient de révélé un secret bien gardé pendant des mois.

Alexandra Litvinova annonce en effet qu’elle attend un bébé après avoir longtemps choisi de cacher sa grossesse. Alors que l’ancien attaquant de l’OM poursuit sa saison au FC Séville, son épouse annonce la nouvelle en partageant une vidéo sur ses réseaux, dans son jardin, en tenue légère.

Un bébé pour Alexis

« Tenir ce secret pendant neuf mois a été difficile. Pas de réseaux sociaux, pas d’amis, pas de vie en dehors de la maison. La grossesse, c’est quelque chose que vous voulez à la fois partager et garder secret. » Alexandra Litvinova vient donc de basculer vers la première option. Mais ça a été long !