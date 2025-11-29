Revue de presse espagnole : 4 renforts au Real Madrid, 2 petits nouveaux au FC Barcelone !

Voici la revue de presse espagnole en date du samedi 29 novembre 2025. Au menu : deux petits nouveaux lancés au FC Barcelone et quatre retours de taille au Real Madrid.

SPORT : « Le Real a la Barcelonite »

Si Joan Laporta continue de taper sur le Real Madrid, Hansi Flick a convoqué Jofre Torrents et Tommy Marqués à la séance d’entraînement en raison des absences au FC Barcelone. Jofre a déjà été convoqué à plusieurs reprises et a même fait ses débuts officiels (deux petits passages contre Majorque et Valence). Pour sa part, Tommy n’a pas encore été appelé dans une liste. Sauf surprise, ce sera pour le match de cet après-midi au Camp Nou face à Alaves.

AS : « À Madrid, ce sera autre chose »

Si As revient sur le match nul entre l’Espagne et l’Allemagne en Ligue des Nations chez les féminines (0-0), on apprend que Xabi Alonso devrait récupérer plusieurs joueurs au Real Madrid avant le match contre Gérone ce dimanche : Thibaut Courtois, Eder Militao, Antonio Rüdiger et Franco Mastantuono.

MUNDO DEPORTIVO : « Laporta contre-attaque »

Si la contre-attaque de Laporta fait couler de l’encre en Catalogne, MD affirme que Raphinha sera titulaire dans les rangs du FC Barcelone pour la réception d’Alaves en Liga (16h15).

MARCA : « De Madrid au ciel ! »

Le match nul et vierge entre l’Espagne et l’Allemagne fait encore parler chez les féminines. Après le fiasco à Chelsea en Ligue des Champions mardi (0-3), le Barça entend montrer son meilleur visage face à Alaves.