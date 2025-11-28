FC Barcelone Mercato : le Barça a 3 priorités pour cet été, un ancien crack de Ligue 1 dans le viseur

Le FC Barcelone a déjà défini ses priorités du prochain Mercato estival…

Après sa lourde défaite à Chelsea (0-3) en Ligue des champions, le FC Barcelone inquiète, et avant de recevoir Alaves, c’est le Mercato estival à venir qui fait l’objet d’un focus de Mundo Deportivo ce vendredi. Selon le média catalan, le FC Barcelone a déjà défini les 3 postes à renforcer l’été prochain.

Rafael Leao plait au FC Barcelone

Le Barça cible un défenseur central, un ailier et un attaquant. Pour remplacer Robert Lewandowski, en fin de contrat en juin, Deco rêverait toujours de Julian Alvarez, mais l’Argentin de l’Atlético est une cible difficile et le Barça pourrait se tourner vers Harry Kane (Bayern Munich), une option qui monte puisque l’Anglais est disponible pour 65 M€. Au poste d’ailier, le FC Barcelone s’inquiète d’un départ de Raphinha, dans le viseur de l’Arabie saoudite. Rafaerl Leao, l’ancien joueur du LOSC, aujourd’hui à l’AC Milan, aurait les faveurs de Deco, alors que le cas de Marcus Rashford n’aurait pas encore été tranché. Selon The Athletic, le club blaugrana n’aurait rien laissé filtrer d’une quelconque volonté de lever l’option d’achat de Rashford. Le média laisse entendre qu’à 29 ans, l’Anglais serait considéré comme étant un peu trop vieux pour inciter le board du FC Barcelone à miser 30 M€ sur lui. D’où l’option Leao…