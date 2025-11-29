ASSE – Ecotay-Moingt : qui va jouer gros ce soir chez les Verts ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Le FC Barcelone vise Luis Enrique et une ancienne star du Barça pour l’après Flick !

Luis Enrique (PSG)
Bastien Aubert
29 novembre 2025

Le FC Barcelone traverse une période de turbulences. Après une série de résultats décevants, Hansi Flick se retrouve sous une pression immense. Joan Laporta et Deco, déjà à l’affût, envisagent deux solutions s’il venait à quitter le Camp Nou à court terme.

Le FC Barcelone rossé à Chelsea mardi en Ligue des Champions, le peuple blaugrana attend une réaction forte cet après-midi au Camp Non contre Alaves (16h15). Avant cela, les rumeurs d’un possible départ prématuré d’Hansi Flick vont bon train. Selon El Nacional, deux options sont envisagées par l’état-major du Barça pour le remplacer le cas échéant : Cesc Fàbregas (Côme) ou Luis Enrique (PSG). 

Luis Enrique, le rêve inaccessible

Pour la direction du FC Barcelone, Luis Enrique reste le candidat idéal. Son passé glorieux au Barça, sa personnalité affirmée et sa connaissance intime du club en font l’homme capable de reconstruire un projet en crise. Mais la route est semée d’embûches : le PSG n’a aucune intention de le laisser partir, et sa récente prolongation jusqu’en 2027 rend toute négociation impossible à court terme. Le Barça pourrait donc devoir patienter, ou se résoudre à un intérim si Flick devait partir avant terme.

Cesc Fàbregas, l’option réaliste et moderne

Cesc Fàbregas représente une alternative crédible. Son ascension à la tête de Côme en Série A a impressionné, et son style offensif correspond à l’ADN barcelonais. Moins expérimenté que Luis Enrique, il séduit néanmoins par sa proximité avec les jeunes, son exigence avec le ballon et son lien émotionnel avec le club. Pour Laporta et Deco, Fàbregas incarne une solution audacieuse et immédiatement opérationnelle.

Le Barça à un tournant stratégique

Le FC Barcelone doit désormais trancher entre expérience éprouvée et renouveau prometteur. L’avenir de Flick, la gestion des tensions dans le vestiaire et les résultats sportifs des prochaines semaines seront déterminants. Dès ce samedi au Camp Nou en Liga.

FC BarceloneLiga
#A la une#RUMEURS

Les plus lus

Ben Old (ASSE)
ASSE...

ASSE – Ecotay-Moingt : qui va jouer gros ce soir chez les Verts ?

Par Bastien Aubert
Luis Enrique (PSG)
FC Barcelone...

Le FC Barcelone vise Luis Enrique et une ancienne star du Barça pour l’après Flick !

Par Bastien Aubert
Ignatius Ganago
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un attaquant sur le carreau débarque à Nantes ! 

Par Bastien Aubert
Paul Pogba (AS Monaco)
AS Monaco...

AS Monaco : on sait enfin si Pogba affrontera le PSG 

Par Bastien Aubert
RC Lens Mercato : un club de Serie A passe à l’attaque pour Machado !
Mercato...

RC Lens Mercato : un club de Serie A passe à l’attaque pour Machado !

Par Laurent Hess
Leonardo Balerdi (OM)
Mercato...

OM Mercato : coups de tonnerre pour l’avenir de Balerdi et de Nadir ! 

Par Bastien Aubert
Rayan Cherki (Manchester City)
ASSE...

ASSE : Rayan Cherki futur adversaire des Verts ?

Par Bastien Aubert
Darryl Bakola (OM)
Ligue 1...

OM – Toulouse : Aguerd bien là, un absent de taille dans le groupe marseillais ! 

Par Bastien Aubert
Willian Pacho (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : une première signature à Paris ! 

Par Bastien Aubert
Ludovic Blas (Stade Rennais)
Mercato...

Stade Rennais Mercato : offre de 15 M€ pour Blas, Beye se tourne vers Paris pour son remplaçant ! 

Par Bastien Aubert
Pierre Sage (RC Lens)
Ligue 1...

Revue de presse : Haise soutenu à Nice, 2 options pour remplacer Gradit à Lens, Toulouse décimé avant l’OM

Par Laurent Hess
PSG : le groupe pour Monaco est tombé, 3 jeunes présents 
AS Monaco...

PSG : le groupe pour Monaco est tombé, 3 jeunes présents 

Par Bastien Aubert
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

OL Mercato : gros coup de froid dans le dossier Endrick (Real Madrid) ! 

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : avant le Mercato, Castro envoie un message cash aux Kita sur son avenir !

Par Bastien Aubert
Pedro et Duffus (ASSE)
ASSE...

ASSE : bonne nouvelle pour Joshua Duffus ! 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, lors du match contre l'Athletic Bilbao.
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : 4 renforts au Real Madrid, 2 petits nouveaux au FC Barcelone !

Par Bastien Aubert
De Zerbi et Abardonado à l'OM
Ligue 1...

OM : le successeur de De Zerbi est déjà identifié ! 

Par Bastien Aubert
Franck Haise (OGC Nice)
Mercato...

OGC Nice : Haise attend ces 3 recrues en janvier

Par Bastien Aubert
Luis Castro dans les entrailles de la Beaujoire avant un match.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Castro sauvé par 4 recrues estampillées L1 cet hiver ?

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : après Metz, Beye tape sur le RC Lens et l’OGC Nice pour glorifier son bilan 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland.
ASSE...

ASSE : une énorme surprise pour remplacer Stassin ? 

Par Bastien Aubert
Nayef Aguerd (OM)
Ligue 1...

OM – Toulouse : on sait si Aguerd sera titulaire, deux cadres écartés ?

Par Bastien Aubert
Ousmane Dembélé réconforté par Marquinhos au moment de sa sortie lors de PSG-Bayern.
AS Monaco...

PSG : nouveau coup dur pour Dembélé avant Monaco !

Par Bastien Aubert
ASSE Mercato : Stuttgart fonce sur Lucas Stassin, son père applaudit !
ASSE...

ASSE Mercato : Stuttgart fonce sur Lucas Stassin, son père applaudit !

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet