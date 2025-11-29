Le FC Barcelone traverse une période de turbulences. Après une série de résultats décevants, Hansi Flick se retrouve sous une pression immense. Joan Laporta et Deco, déjà à l’affût, envisagent deux solutions s’il venait à quitter le Camp Nou à court terme.

Le FC Barcelone rossé à Chelsea mardi en Ligue des Champions, le peuple blaugrana attend une réaction forte cet après-midi au Camp Non contre Alaves (16h15). Avant cela, les rumeurs d’un possible départ prématuré d’Hansi Flick vont bon train. Selon El Nacional, deux options sont envisagées par l’état-major du Barça pour le remplacer le cas échéant : Cesc Fàbregas (Côme) ou Luis Enrique (PSG).

Luis Enrique, le rêve inaccessible

Pour la direction du FC Barcelone, Luis Enrique reste le candidat idéal. Son passé glorieux au Barça, sa personnalité affirmée et sa connaissance intime du club en font l’homme capable de reconstruire un projet en crise. Mais la route est semée d’embûches : le PSG n’a aucune intention de le laisser partir, et sa récente prolongation jusqu’en 2027 rend toute négociation impossible à court terme. Le Barça pourrait donc devoir patienter, ou se résoudre à un intérim si Flick devait partir avant terme.

Cesc Fàbregas, l’option réaliste et moderne

Cesc Fàbregas représente une alternative crédible. Son ascension à la tête de Côme en Série A a impressionné, et son style offensif correspond à l’ADN barcelonais. Moins expérimenté que Luis Enrique, il séduit néanmoins par sa proximité avec les jeunes, son exigence avec le ballon et son lien émotionnel avec le club. Pour Laporta et Deco, Fàbregas incarne une solution audacieuse et immédiatement opérationnelle.

Le Barça à un tournant stratégique

Le FC Barcelone doit désormais trancher entre expérience éprouvée et renouveau prometteur. L’avenir de Flick, la gestion des tensions dans le vestiaire et les résultats sportifs des prochaines semaines seront déterminants. Dès ce samedi au Camp Nou en Liga.